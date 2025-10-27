Keurig Dr Pepper mit starkem Q3: Aktie reagiert sofort!

Die Aktie von Keurig Dr Pepper hat am Montag zugelegt, nachdem der Getränkekonzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Das Unternehmen rechnet 2025 nun mit einem konstanten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Zuvor war lediglich ein Plus im mittleren einstelligen Bereich erwartet worden, berichtet Bloomberg.

Im dritten Quartal erzielte Keurig Dr Pepper einen Umsatz von 4,3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 4,1 Milliarden US-Dollar deutlich. Vorstandschef Timothy Cofer sprach in einer Mitteilung von "robustem Wachstum" im US-Geschäft mit Erfrischungsgetränken und "ermutigenden Fortschritten" im Kaffeesegment. Besonders bemerkenswert: Die Kaffeeerlöse in den USA legten um 1,5 Prozent zu – der erste Zuwachs nach zehn rückläufigen Quartalen.

Die Prognose für das bereinigte Gewinnwachstum je Aktie bleibt unverändert im hohen einstelligen Bereich. Im Fokus der Anleger steht nun der Investorentag, an dem das Management voraussichtlich weitere Details zur geplanten Übernahme des niederländischen Kaffeekonzerns JDE Peet’s liefern wird.

Die Wall Street bewertet die Transaktion bisher zurückhaltend. Robert Moskow, Analyst bei TD Cowen, warnte Anfang des Monats vor einer steigenden Verschuldung und einer starken Ausweitung des Engagements in einer Kaffeekategorie, die viele Investoren eigentlich reduzieren möchten. Die Übernahme würde die Kaffee-Exponierung von Keurig Dr Pepper in etwa verdreifachen.

Während das operative Momentum zurückkehrt, steht das Unternehmen damit vor einem Balanceakt – Wachstum durch Zukäufe oder Anlegervertrauen durch finanzielle Vorsicht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Keurig Dr Pepper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,60 % und einem Kurs von 24,71EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.





