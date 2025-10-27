JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Die Absatzdynamik beim iPhone 17 gehe zurück - mit wenigen Ausnahmen, schrieb Edison Lee am Montag. Die gute Nachfrage in China widerspreche etwas seiner skeptischen Haltung. Er sieht jedoch Profitabilitätsrisiken./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 228,3EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 203,07

Kursziel alt: 203,07

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

