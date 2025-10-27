Weiterer Abwärtsdruck für Novo Nordisk? Analystenreport sorgt für Unruhe

Die US-Marktentwicklung im Bereich injizierbarer GLP-1-Behandlungen für Adipositas zeige erste Warnzeichen: Jefferies schätzt das potenzielle Marktvolumen für insulinausschüttende Hormone in den USA bis 2031 auf rund 150 Milliarden US-Dollar, sieht aber bereits Abwärtsrisiken durch verhalteneres Volumenwachstum.

Das Analysehaus Jefferies sieht bei Novo Nordisk eine fundamentale Bewertungsschwäche: Eine Kombination aus nahendem Patentauslauf, begrenztem Produktspektrum und wachsender Konkurrenz – insbesondere in den USA und China – spricht gegen eine kräftige Aufwärtsbewegung der Aktie. Die Analysten stufen die Aktie in einer neuen Studie auf Underperform, das Kursziel setzen Sie bei 290 Dänischen Kronen (38, 80 Euro) fest, ein Abwärtspotenzial von rund 15 Prozent.

Insbesondere bei den bestehenden Blockbustern Ozempic und Wegovy erwartet Jefferies keine signifikante Volumenausweitung mehr – unter anderem wegen zunehmender Konkurrenz sowie strengerer Genehmigungsverfahren. Zudem könnten Verhandlungen über Preisnachlässe in den USA durch das Inflation Reduction Act aggressiver ausfallen als bislang erwartet.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt der Analysten: Die begrenzte Diversifikation des Portfolios von Novo Nordisk. Das Unternehmen sei stark fokussiert auf Semaglutid und adressiere hauptsächlich den Adipositas-/Diabetes-Markt, während Wettbewerber wie Eli Lilly zunehmend Marktanteile gewinnen und alternative orale Präparate auf den Markt drängen. Die Studien der EVOKE-Serie zur Alzheimer-Indikation bewertet Jefferies eher als kurzfristige Handelschance, nicht als strategischen Game-Changer.



Parallel zur westlichen Konkurrenz wächst der Druck aus Asien: In China hat der Biotech-Konzern Innovent Biologics mit seinem GLP-1/Dual-Agonisten Mazdutid ("Xinermei") in einer Phase-III-Studie Adipositas und Diabetes adressiert und zeigte laut Berichten bessere Effekte bei Gewichts­verlust und HbA1c-Senkung gegenüber Semaglutid.

Durch den chinesischen Markt – zweitgrösster Arzneimittelmarkt der Welt – und die hierzulande starke Markt­stellung von Innovent sowie weiteren lokalen Anbietern steigt für Novo Nordisk das Risiko, Marktanteile zu verlieren. Besonders relevant: Das Semaglutid-Patent läuft in China bereits 2026 aus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





