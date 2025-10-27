    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    China-Patent läuft bald ab!

    665 Aufrufe 665 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weiterer Abwärtsdruck für Novo Nordisk? Analystenreport sorgt für Unruhe

    Die Aktie des dänischen Abnehmspritzen-Pioniers hat sich im laufenden Jahr bereits halbiert. Die Analysten von Jefferies sehen noch kein Ende der Talfahrt, im Gegenteil! Unterdessen gibt es neue Konkurrent aus China.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie von Novo Nordisk halbiert, Talfahrt geht weiter.
    • Jefferies sieht Abwärtspotenzial von 15 Prozent.
    • Konkurrenz aus China erhöht Druck auf Marktanteile.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    China-Patent läuft bald ab! - Weiterer Abwärtsdruck für Novo Nordisk? Analystenreport sorgt für Unruhe
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Das Analysehaus Jefferies sieht bei Novo Nordisk eine fundamentale Bewertungsschwäche: Eine Kombination aus nahendem Patentauslauf, begrenztem Produktspektrum und wachsender Konkurrenz – insbesondere in den USA und China – spricht gegen eine kräftige Aufwärtsbewegung der Aktie. Die Analysten stufen die Aktie in einer neuen Studie auf Underperform, das Kursziel setzen Sie bei 290 Dänischen Kronen (38, 80 Euro) fest, ein Abwärtspotenzial von rund 15 Prozent.

    Die US-Marktentwicklung im Bereich injizierbarer GLP-1-Behandlungen für Adipositas zeige erste Warnzeichen: Jefferies schätzt das potenzielle Marktvolumen für insulinausschüttende Hormone in den USA bis 2031 auf rund 150 Milliarden US-Dollar, sieht aber bereits Abwärtsrisiken durch verhalteneres Volumenwachstum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    321,80€
    Basispreis
    3,21
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    359,59€
    Basispreis
    3,40
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Novo Nordisk

    -0,55 %
    -3,29 %
    -2,68 %
    -27,17 %
    -56,75 %
    -15,91 %
    +53,38 %
    +80,79 %
    +2.617,31 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Insbesondere bei den bestehenden Blockbustern Ozempic und Wegovy erwartet Jefferies keine signifikante Volumenausweitung mehr – unter anderem wegen zunehmender Konkurrenz sowie strengerer Genehmigungsverfahren. Zudem könnten Verhandlungen über Preisnachlässe in den USA durch das Inflation Reduction Act aggressiver ausfallen als bislang erwartet.

    Ein weiterer zentraler Kritikpunkt der Analysten: Die begrenzte Diversifikation des Portfolios von Novo Nordisk. Das Unternehmen sei stark fokussiert auf Semaglutid und adressiere hauptsächlich den Adipositas-/Diabetes-Markt, während Wettbewerber wie Eli Lilly zunehmend Marktanteile gewinnen und alternative orale Präparate auf den Markt drängen. Die Studien der EVOKE-Serie zur Alzheimer-Indikation bewertet Jefferies eher als kurzfristige Handelschance, nicht als strategischen Game-Changer.


    Parallel zur westlichen Konkurrenz wächst der Druck aus Asien: In China hat der Biotech-Konzern Innovent Biologics mit seinem GLP-1/Dual-Agonisten Mazdutid ("Xinermei") in einer Phase-III-Studie Adipositas und Diabetes adressiert und zeigte laut Berichten bessere Effekte bei Gewichts­verlust und HbA1c-Senkung gegenüber Semaglutid.

    Durch den chinesischen Markt – zweitgrösster Arzneimittelmarkt der Welt – und die hierzulande starke Markt­stellung von Innovent sowie weiteren lokalen Anbietern steigt für Novo Nordisk das Risiko, Marktanteile zu verlieren. Besonders relevant: Das Semaglutid-Patent läuft in China bereits 2026 aus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,79, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    China-Patent läuft bald ab! Weiterer Abwärtsdruck für Novo Nordisk? Analystenreport sorgt für Unruhe Die Aktie des dänischen Abnehmspritzen-Pioniers hat sich im laufenden Jahr bereits halbiert. Die Analysten von Jefferies sehen noch kein Ende der Talfahrt, im Gegenteil! Unterdessen gibt es neue Konkurrent aus China.