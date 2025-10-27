Kapsch TrafficCom: Halbjahreszahlen enttäuschen, Ausblick korrigiert!
Die Kapsch TrafficCom AG überrascht mit enttäuschenden Halbjahreszahlen, die durch Marktschwierigkeiten und Projektverzögerungen geprägt sind.
- Die vorläufigen Geschäftszahlen der Kapsch TrafficCom AG für das erste Halbjahr 2025/26 liegen deutlich unter den Erwartungen.
- Der Umsatz wird auf rund EUR 200 Mio. und das EBIT auf rund EUR 10 Mio. geschätzt, wobei das EBIT einen positiven Einmaleffekt von rund EUR 23 Mio. beinhaltet.
- Die schwierige Marktsituation und Verzögerungen bei großen Projektausschreibungen sowie nicht gewonnene Projekte sind Hauptgründe für die schlechten Ergebnisse.
- Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde angepasst: Erwarteter Umsatz nun rund EUR 450 Mio. (vorher EUR 510 Mio.) und erwartetes EBIT rund EUR 25 Mio. (vorher EUR 45 Mio.).
- Die Veröffentlichung erfolgte gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 durch die EQS Group.
- Kontaktperson für Investor Relations ist Marcus Handl, erreichbar unter marcus.handl@kapsch.net.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kapsch TrafficCom ist am 19.11.2025.
Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,96 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,9000EUR das entspricht einem Minus von -0,58 % seit der Veröffentlichung.
