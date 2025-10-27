Jörg Held (ETHENEA): Die EZB zwischen Stagnation und Inflationssorgen

„Die EZB erachtet die Risiken für Wachstum und Inflation derzeit als ausgewogen. Die Zentralbank behält ihre datenabhängige Haltung bei, um sich maximale Flexibilität für zukünftige Entscheidungen zu erhalten. Am Markt wird daher eine unmittelbare Zinsänderung kaum eingepreist.

Wird die Europäische Zentralbank (EZB) am 30. Oktober die Zinsen ändern? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, sagt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors S.A. Vielmehr befinde sich die Zentralbank im Wartemodus:

Stagnation trifft auf hartnäckige Kerninflation

Die Eurozone kämpft weiterhin mit Stagnation: Für das dritte Quartal 2025 wird ein reales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von null Prozent erwartet. Harte Indikatoren wie die Industrieproduktion zeigten sich im Monatsvergleich der großen Volkswirtschaften schwach (minus 1,2 Prozent), was im Gegensatz zur relativen Widerstandsfähigkeit der Einkaufsmanagerindizes (PMIs) steht.

Gleichzeitig bleibt die Kerninflation hartnäckig. Für September wurde sie leicht auf 2,4 Prozent im Jahresvergleich revidiert, wobei die Dienstleistungsinflation mit annualisierten 3,2 Prozent besonders stabil bleibt. Es bestehen jedoch weiterhin Abwärtsrisiken für die Inflation, beispielsweise durch chinesische Überkapazitäten und eine Aufwertung des Euros.

Flexibilität nach der Zinspause bleibt Priorität

Trotz der aktuell zu erwartenden Zinspause betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass der Lockerungszyklus nicht zwingend abgeschlossen sei. Während Ratsmitglieder wie Joachim Nagel keinen Handlungsbedarf sehen, äußerte Gouverneur Villeroy de Galhau, dass die nächste Bewegung wahrscheinlicher eine Zinssenkung wäre.“









Über ETHENEA

ETHENEA bietet eine vielfältige Auswahl an attraktiven Anlagemöglichkeiten für unterschiedliche Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen und aktienfokussiert.

Attraktive Renditen in jeder Marktphase zu erwirtschaften, bestimmt wesentlich die Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Risikomanagement und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.

ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).

Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.

