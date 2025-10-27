    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die iPhone-Nachfrage sei besser als erwartet, weshalb er seine Absatzprognosen erhöht habe, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies den verstärkten Werbeaktivitäten geschuldet und könnte bei einer Zurücknahme die Nachfrage wieder sinken lassen./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Vogt
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


