UBS stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten des Sportmodehändlers dürften im abgelaufenen Quartal mau gewesen sein, schrieb Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Markt schätze die Umsatzentwicklung in Nordamerika weiterhin als schwierig ein./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 4,187EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 7,50
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
