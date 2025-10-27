UBS stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten des Sportmodehändlers dürften im abgelaufenen Quartal mau gewesen sein, schrieb Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Markt schätze die Umsatzentwicklung in Nordamerika weiterhin als schwierig ein./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 4,187EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 7,50

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

