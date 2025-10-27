NFON AG: Earnings Call für Investoren am 20.11.2025

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der NFON AG . Sie sind herzlich eingeladen, am kommenden Earnings Call der NFON AG teilzunehmen, bei dem wir über die Ergebnisse für Q3/ 3 Months 2025 informieren. Bitte registrieren Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Unternehmen: NFON AG Datum: 20.11.2025 10:00 Uhr Speaker: Friederike Thyssen, null, Alexander Beck, null und Andreas Wesselmann, null

Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/virtual-analyst-and-investor-conference-call-on-q3-2025-hdkeb0rj+++Über NFON AG: NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv. Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen. Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.