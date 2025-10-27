Starlight Investments setzt Expansion auf dem britischen Build-to-Rent-Markt mit strategischer Akquisition in Maidenhead fort

TORONTO, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Starlight Investments, ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat den Erwerb eines Build-to-Rent-Projekts (BTR) in Maidenhead, Berkshire, bekannt gegeben. Die Immobilie, die Teil des Sanierungsprojekts St Cloud Way ist, wurde von Countryside Properties (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft der Vistry Group, erworben.

Durch die neue Übernahme von Vistry erhöht sich der britische Mietwohnungsbestand von Starlight auf 4 000 Wohnungen

Das Projekt, das sich im Stadtzentrum von Maidenhead auf dem Gelände des ehemaligen Magnet Leisure Centre befindet, befindet sich derzeit im Bau und wird 255 hochwertige Mietwohnungen in drei Gebäuden mit vier bis elf Stockwerken umfassen. Die Mietwohnanlage wird eine Mischung aus Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, einschließlich Reihenhäusern, mit privaten Balkonen und Zugang zu 191 Tiefgaragenstellplätzen bieten. Die erste Residenz mit 73 Wohnungen soll im Dezember 2025 fertiggestellt werden, die übrigen Wohngebäude werden voraussichtlich im vierten Quartal 2026 fertiggestellt.

Nach der Fertigstellung werden die Bewohner von mehr als 7.500 Quadratmetern durchdacht gestalteter Annehmlichkeiten profitieren, darunter ein hochmodernes Fitnesscenter, Arbeitsbereiche, Aufenthaltsräume und ein begrünter Podiumsgarten. Das Projekt wird auch zahlreiche Nachhaltigkeitsaspekte in seine Gestaltung einbeziehen.

Das umfassendere Sanierungsprojekt St Cloud Way ist das größte Sanierungsprojekt, das von der Royal Borough Development Partnership, einer gemeinsamen Initiative des Royal Borough of Windsor & Maidenhead und der Vistry Group, vorangetrieben wird.

Maidenhead ist eine gut vernetzte Stadt, die für ihre starke wirtschaftliche Basis, ihre hohe Lebensqualität und ihre hervorragende Verkehrsanbindung bekannt ist. Der Standort bietet einen direkten Zugang zur Hauptstraße und ist nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, der mit der U-Bahn und der Elizabeth-Linie die Bewohner mit London und der weiteren Region des Themse-Tals verbindet. Die Stadt liegt zentral in einem etablierten Beschäftigungszentrum für Technologie, Biowissenschaften und fortschrittliche Fertigung.