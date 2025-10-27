Unterstützung für Dobrindts Pläne zu aktiver Cyberabwehr

(Berichtigt wird im zweiten Absatz, zweiter Satz, der Zitatgeber. Das Zitat stammt von Roderich Kiesewetter rpt Roderich Kiesewetter.)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stößt mit Plänen für eine "aktive Cyberabwehr" auf Zustimmung. Dabei geht es um Attacken auf die Urheber von Cyberangriffen gegen Deutschland, wenn deren Server im Ausland stehen.

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte dem "Handelsblatt", man stehe dem Vorhaben offen gegenüber, wenn es dem Minister "nun endlich ernst damit ist, eine kohärente und rechtsstaatliche IT-Sicherheitspolitik zu verfolgen". Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter sagte, die Vorschläge Dobrindts zeigten, dass die Bundesregierung beginne, "dynamischer und proaktiver die wachsenden Bedrohungslagen zu kontern".