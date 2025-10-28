Lululemon erobert US-Sportmarkt: NFL-Deal soll neue Zielgruppe ansprechen!

Die Zusammenarbeit umfasst Bekleidung und Accessoires für alle 32 Teams der Liga und stellt für Lululemon den formellen Einstieg in das Lizenzgeschäft mit der größten US-Profiligen dar.

Der kanadische Athleisure-Spezialist Lululemon Athletica vollzieht eine strategische Kehrtwende und erweitert sein Geschäftsmodell massiv in Richtung Sport-Merchandising. In einer groß angelegten Kooperation mit der National Football League (NFL) und dem E-Commerce-Riesen Fanatics lanciert das Trio die erste offizielle NFL-Kollektion der Marke.

Strategische Expansion über den Yoga-Kern hinaus

Die neuen Produkte werden ab heute – 28. Oktober – über die offiziellen Online-Shops der NFL und von Fanatics sowie in den physischen Team-Stores erhältlich sein. Neben klassischen Hoodies werden auch beliebte Kernartikel aus dem Lululemon-Sortiment – darunter Modelle aus den Linien Steady State, Define, Scuba und Align – in die Kollektion integriert.

Lululemon, das lange Zeit primär für seine hochpreisige Yoga- und Fitnessbekleidung bekannt war, setzt damit die bereits im Vorjahr mit der National Hockey League (NHL) begonnene Expansion in den breiteren Sport- und Freizeitmodemarkt fort. Ergänzend dazu hat das Unternehmen sein Portfolio an Markenbotschaftern massiv ausgebaut und wirbt nun mit Golf-Profis Min Woo Lee und Max Homa, Tennisspieler Frances Tiafoe, NFL-Star DK Metcalf, NHL-Talent Connor Bedard sowie dem Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Neue Zielgruppen im Premiumsegment

Für Lululemon geht es bei der Offensive um mehr als nur um neue Einnahmequellen – es geht um die Erschließung neuer Kundensegmente. Celeste Burgoyne, Präsidentin von Lululemon Americas, sieht darin großes Potenzial: "Es geht darum, unseren bestehenden Kunden die Möglichkeit zu geben, Lululemon auch in Stadien zu tragen – und gleichzeitig neue Zielgruppen zu erschließen." Das erklärte Ziel sei es, im Premiumsegment Produkte zu bieten, die nicht nur sportlich, sondern auch modisch überzeugen.

Diese Strategie trifft den Nerv des Marktes. Andrew Low Ah Kee, CEO von Fanatics, betonte die steigende Nachfrage nach hochwertiger Fanbekleidung: Während Trikots weiterhin zentral blieben, gäbe es einen wachsenden Bedarf nach stilvoller Alltagsmode mit Vereinsbezug. Renie Anderson, Managerin der NFL, ergänzte, dass die Liga mit dieser Partnerschaft ein vielfältigeres Angebot für Fans schaffen wolle – von klassischen bis zu modernen Styles.

Mein Tipp: Ein Wendepunkt für den Athleisure-Konzern

Die Kooperation mit NFL und Fanatics ist für Lululemon ein entscheidender strategischer Schritt. Sie ermöglicht der Marke, ihre Reputation für hochwertige Materialien und modisches Design in den lukrativen Fanartikelmarkt zu übertragen. Damit löst sich der Konzern endgültig vom Image des reinen Yoga-Spezialisten und verschafft sich Zugang zu einer neuen, kaufkräftigen Klientel, die bisher nicht zwingend zur Kernzielgruppe zählte.

Sollte der Vorstoß in die NFL erfolgreich sein, könnte die Marke schon bald weitere große US-Sportligen ins Visier nehmen und sich als feste Größe im Premium-Sportswear-Markt etablieren.

Da Lululemon mit den Zahlen für das zweite Quartal die Prognose nach unten geschraubt hat und dafür zweistellig bestraft wurde, dürfte bereits alles Negative im Kurs eingepreist sein. Die neue Kooperation wird sich zwar nicht in den Zahlen für das dritte Quartal widerspiegeln, könnte aber schon einen positiven Effekt für das Schlussquartal des Jahres zeigen. Daher dürfen risikofreudige Anleger jetzt ihre Fanbase für Lululemon mit einer kleinen Position eröffnen.

