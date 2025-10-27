    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology
    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gestützt durch starke Auftragseingänge und ein robustes Ergebnis im Geschäft mit groß angelegten Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu./rob/la/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,28 % und einem Kurs von 24,84EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 22
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



