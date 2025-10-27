JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gestützt durch starke Auftragseingänge und ein robustes Ergebnis im Geschäft mit groß angelegten Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,28 % und einem Kurs von 24,84EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

