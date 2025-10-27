    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Porsche - Chartsignal - Wird da mehr daraus?

    Die Porsche-Aktie hat die 200-Tage-Durschnittslinie angekratzt. Wie es mit der Aktie weitergeht.

    Der Luxusautobauer Porsche hat kürzlich Ergebnisse präsentiert, die nicht sonderlich gut ausfiehlen. Aber die Börse blickt bekanntlich nach vorne. Nun hat die Porsche-Aktie die 200-Tage-Durschnittslinie angekratzt. Versucht sich die Börse an einer erfolgreichen Bodenbildung? Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen

    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
