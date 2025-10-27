Porsche - Chartsignal - Wird da mehr daraus?

Der Luxusautobauer Porsche hat kürzlich Ergebnisse präsentiert, die nicht sonderlich gut ausfiehlen. Aber die Börse blickt bekanntlich nach vorne. Nun hat die Porsche-Aktie die 200-Tage-Durschnittslinie angekratzt. Versucht sich die Börse an einer erfolgreichen Bodenbildung? Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen