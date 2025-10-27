Plusvisionen-Analyse
Porsche - Chartsignal - Wird da mehr daraus?
Die Porsche-Aktie hat die 200-Tage-Durschnittslinie angekratzt. Wie es mit der Aktie weitergeht.
Der Luxusautobauer Porsche hat kürzlich Ergebnisse präsentiert, die nicht sonderlich gut ausfiehlen. Aber die Börse blickt bekanntlich nach vorne. Nun hat die Porsche-Aktie die 200-Tage-Durschnittslinie angekratzt. Versucht sich die Börse an einer erfolgreichen Bodenbildung? Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte