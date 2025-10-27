Börsenstart USA - 27.10. - US Tech 100 stark +1,36 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.443,62 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: NVIDIA +1,90 %, Microsoft +1,66 %, Amazon +1,17 %, Goldman Sachs Group +1,13 %, Apple +0,93 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,33 %, The Home Depot -1,27 %, Walmart -1,06 %, Merck & Co -0,73 %, Amgen -0,66 %

Der US Tech 100 steht bei 25.710,69 PKT und gewinnt bisher +1,36 %.

Top-Werte: Qualcomm +13,88 %, Keurig Dr Pepper +6,65 %, MercadoLibre +5,72 %, Intel +5,18 %, Marvell Technology +4,56 %

Flop-Werte: Roper Technologies -2,51 %, O'Reilly Automotive -1,91 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,32 %, Constellation Energy -0,95 %, Gilead Sciences -0,91 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.848,68 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: Qualcomm +13,88 %, Keurig Dr Pepper +6,65 %, Robinhood Markets Registered (A) +5,71 %, Intel +5,18 %, Super Micro Computer +4,51 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -6,78 %, Albemarle -4,99 %, PerkinElmer -3,96 %, Bunge Global -3,78 %, American Water Works -3,47 %