Qualcomm Aktie weiter aufwärts - +13,88 % - 27.10.2025

Die Qualcomm Aktie notiert aktuell bei 165,54€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +20,18 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Qualcomm ist ein führendes Unternehmen in der Mobilfunktechnologie, bekannt für seine innovativen Chipsätze und 5G-Lösungen. Es konkurriert mit großen Namen wie Intel und Samsung, wobei es sich durch seine umfangreiche Patentbibliothek und Pionierarbeit im 5G-Bereich auszeichnet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Qualcomm einen Gewinn von +8,76 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qualcomm -2,87 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,36 % geändert.

Qualcomm Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,52 % 1 Monat +1,35 % 3 Monate +8,76 % 1 Jahr -6,95 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,73 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China haben am Montag den Rekordlauf der US-Börsen befeuert. Insbesondere Technologiewerte legten zu, wie sich auch an den deutlichen Kursgewinnen der sieben größten und bedeutendsten …

The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated 27-Oct-2025 / 13:36 GMT/BST FORM 8.3 PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% …

Qualcomm Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.