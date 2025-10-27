    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qualcomm Aktie weiter aufwärts - +13,88 % - 27.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Qualcomm Aktie bisher um +13,88 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.

    Besonders beachtet! - Qualcomm Aktie weiter aufwärts - +13,88 % - 27.10.2025
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    Qualcomm ist ein führendes Unternehmen in der Mobilfunktechnologie, bekannt für seine innovativen Chipsätze und 5G-Lösungen. Es konkurriert mit großen Namen wie Intel und Samsung, wobei es sich durch seine umfangreiche Patentbibliothek und Pionierarbeit im 5G-Bereich auszeichnet.

    Qualcomm Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2025

    Die Qualcomm Aktie notiert aktuell bei 165,54 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +20,18  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.280,54€
    Basispreis
    22,02
    Ask
    × 11,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.081,79€
    Basispreis
    22,77
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Qualcomm einen Gewinn von +8,76 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qualcomm -2,87 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,36 % geändert.

    Qualcomm Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,52 %
    1 Monat +1,35 %
    3 Monate +8,76 %
    1 Jahr -6,95 %

    Informationen zur Qualcomm Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,73 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 27.10. - US Tech 100 stark +1,36 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Zollstreit-Entspannung sorgt für neue Rekorde


    Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China haben am Montag den Rekordlauf der US-Börsen befeuert. Insbesondere Technologiewerte legten zu, wie sich auch an den deutlichen Kursgewinnen der sieben größten und bedeutendsten …

    Qualcomm Incorporated


    The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated 27-Oct-2025 / 13:36 GMT/BST FORM 8.3   PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% …

    Qualcomm Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qualcomm

    +14,76 %
    +4,43 %
    +1,50 %
    +7,71 %
    -7,55 %
    +23,54 %
    +37,56 %
    +173,38 %
    +5.453,93 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Qualcomm Aktie weiter aufwärts - +13,88 % - 27.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Qualcomm Aktie bisher um +13,88 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.