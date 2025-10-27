    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Spatenstich für das "Theater im Prater"

    Neues Musicalhaus für Wien nimmt Bauarbeiten auf

    Wien (ots) - Mit einem feierlichen Spatenstich fiel heute der Startschuss für
    ein neues kulturelles Wahrzeichen Wiens: das "Theater im Prater".
    Finanzstadträtin Barbara Novak, NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig,
    Bezirksvorsteher des 2. Bezirks Alexander Nikolai, Joachim Hilke (CEO ATG
    Entertainment Central Europe) und Matthias Prichzi (Geschäftsführer ATG-Live
    GmbH) gaben gemeinsam das Signal für den Baubeginn. Ab Ende 2027 soll das
    moderne Musicalhaus mit rund 1.800 Sitzplätzen eröffnen und internationale
    Produktionen nach Wien bringen.

    Wirtschaftsfaktor, Nachhaltigkeit und Kulturerlebnis im Fokus

    "Mit dem Bau des 'Theater im Prater' setzen wir ein starkes Zeichen für Wien als
    internationalen Kultur- und Wirtschaftsstandort. Dieses Projekt verbindet
    nachhaltige Stadtentwicklung mit kultureller Exzellenz - und schafft dabei rund
    400 neue Arbeitsplätze und wird jährliche Wertschöpfung von etwa 100 Millionen
    Euro generieren. Durch das innovative Partnerschaftsmodell zwischen Stadt und
    privatem Engagement entsteht ein neuer kultureller Anziehungspunkt, ein
    ökologisch durchdachter Ort und bringt dadurch neue Impulse für Tourismus und
    Gastronomie," freut sich Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

    Wirtschaftssprecher Markus Ornig: "Der Spatenstich für das neue 'Theater im
    Prater' ist ein wichtiges Signal für den Wirtschafts- und Kulturstandort Wien.
    Dieses Projekt ist nicht nur ein bedeutender Impuls für die lokale
    Wertschöpfung, sondern stärkt auch Wiens Rolle als internationale
    Kulturmetropole und attraktive Tourismusdestination. Wir brauchen diese Vision
    und den Gestaltungswillen, um Wien im internationalen Wettbewerb an der Spitze
    zu halten."

    "Der Prater ist immer ein Ort der Freude und des Staunens - mit dem neuen
    Theater bekommt er auch eine moderne Bühne dafür, die dazu passt," erklärt
    Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher des 2. Bezirks.

    "Wir schaffen einen Ort, an dem Kunst, Musik und Emotionen auf einzigartige
    Weise verschmelzen", betont Joachim Hilke, CEO von ATG Entertainment Central
    Europe.

    Matthias Prichzi, Geschäftsführer des ATG Entertainment Standortes in Wien,
    ergänzte: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern ein zentraler
    Bestandteil dieses Projekts. Wir setzen auf energieeffiziente Technologien,
    langlebige Materialien und eine Bauweise, die ökologische Verantwortung mit
    ästhetischem Anspruch verbindet."

    Premiere im November 2027

    Die Fertigstellung des Theaters sowie die feierliche Premiere sind für Ende 2027
    vorgesehen - der Beginn eines neuen Kapitels für die Wiener Kulturlandschaft.

    Über ATG Entertainment

    ATG Entertainment ist ein globaler Marktführer der Live-Unterhaltung. Das
    Unternehmen betreibt bereits 71 renommierte Spielstätten weltweit und erreicht
    jährlich über 18 Millionen Zuschauer:innen. In Großbritannien gehören
    historische West End-Theater wie das Duke of York's, Harold Pinter, Piccadilly,
    Savoy und das Apollo Victoria zum Portfolio. In den USA betreibt ATG sieben
    Broadway-Häuser, darunter das Lyric Theatre und das August Wilson Theatre. In
    Deutschland gehören der historische Admiralspalast Berlin, das Starlight Express
    Theater Bochum und der Musical Dome Köln zum Portfolio. Letzterer begeistert
    derzeit mit "Moulin Rouge! Das Musical" das Publikum.

    http://www.theaterimprater.at/

