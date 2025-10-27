Neues Musicalhaus für Wien nimmt Bauarbeiten auf

Wien (ots) - Mit einem feierlichen Spatenstich fiel heute der Startschuss für

ein neues kulturelles Wahrzeichen Wiens: das "Theater im Prater".

Finanzstadträtin Barbara Novak, NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig,

Bezirksvorsteher des 2. Bezirks Alexander Nikolai, Joachim Hilke (CEO ATG

Entertainment Central Europe) und Matthias Prichzi (Geschäftsführer ATG-Live

GmbH) gaben gemeinsam das Signal für den Baubeginn. Ab Ende 2027 soll das

moderne Musicalhaus mit rund 1.800 Sitzplätzen eröffnen und internationale

Produktionen nach Wien bringen.



Wirtschaftsfaktor, Nachhaltigkeit und Kulturerlebnis im Fokus





"Mit dem Bau des 'Theater im Prater' setzen wir ein starkes Zeichen für Wien als

internationalen Kultur- und Wirtschaftsstandort. Dieses Projekt verbindet

nachhaltige Stadtentwicklung mit kultureller Exzellenz - und schafft dabei rund

400 neue Arbeitsplätze und wird jährliche Wertschöpfung von etwa 100 Millionen

Euro generieren. Durch das innovative Partnerschaftsmodell zwischen Stadt und

privatem Engagement entsteht ein neuer kultureller Anziehungspunkt, ein

ökologisch durchdachter Ort und bringt dadurch neue Impulse für Tourismus und

Gastronomie," freut sich Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.



Wirtschaftssprecher Markus Ornig: "Der Spatenstich für das neue 'Theater im

Prater' ist ein wichtiges Signal für den Wirtschafts- und Kulturstandort Wien.

Dieses Projekt ist nicht nur ein bedeutender Impuls für die lokale

Wertschöpfung, sondern stärkt auch Wiens Rolle als internationale

Kulturmetropole und attraktive Tourismusdestination. Wir brauchen diese Vision

und den Gestaltungswillen, um Wien im internationalen Wettbewerb an der Spitze

zu halten."



"Der Prater ist immer ein Ort der Freude und des Staunens - mit dem neuen

Theater bekommt er auch eine moderne Bühne dafür, die dazu passt," erklärt

Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher des 2. Bezirks.



"Wir schaffen einen Ort, an dem Kunst, Musik und Emotionen auf einzigartige

Weise verschmelzen", betont Joachim Hilke, CEO von ATG Entertainment Central

Europe.



Matthias Prichzi, Geschäftsführer des ATG Entertainment Standortes in Wien,

ergänzte: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern ein zentraler

Bestandteil dieses Projekts. Wir setzen auf energieeffiziente Technologien,

langlebige Materialien und eine Bauweise, die ökologische Verantwortung mit

ästhetischem Anspruch verbindet."



Premiere im November 2027



Die Fertigstellung des Theaters sowie die feierliche Premiere sind für Ende 2027

vorgesehen - der Beginn eines neuen Kapitels für die Wiener Kulturlandschaft.



Über ATG Entertainment



ATG Entertainment ist ein globaler Marktführer der Live-Unterhaltung. Das

Unternehmen betreibt bereits 71 renommierte Spielstätten weltweit und erreicht

jährlich über 18 Millionen Zuschauer:innen. In Großbritannien gehören

historische West End-Theater wie das Duke of York's, Harold Pinter, Piccadilly,

Savoy und das Apollo Victoria zum Portfolio. In den USA betreibt ATG sieben

Broadway-Häuser, darunter das Lyric Theatre und das August Wilson Theatre. In

Deutschland gehören der historische Admiralspalast Berlin, das Starlight Express

Theater Bochum und der Musical Dome Köln zum Portfolio. Letzterer begeistert

derzeit mit "Moulin Rouge! Das Musical" das Publikum.



http://www.theaterimprater.at/



