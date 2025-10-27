Spatenstich für das "Theater im Prater"
Neues Musicalhaus für Wien nimmt Bauarbeiten auf
Wien (ots) - Mit einem feierlichen Spatenstich fiel heute der Startschuss für
ein neues kulturelles Wahrzeichen Wiens: das "Theater im Prater".
Finanzstadträtin Barbara Novak, NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig,
Bezirksvorsteher des 2. Bezirks Alexander Nikolai, Joachim Hilke (CEO ATG
Entertainment Central Europe) und Matthias Prichzi (Geschäftsführer ATG-Live
GmbH) gaben gemeinsam das Signal für den Baubeginn. Ab Ende 2027 soll das
moderne Musicalhaus mit rund 1.800 Sitzplätzen eröffnen und internationale
Produktionen nach Wien bringen.
Wirtschaftsfaktor, Nachhaltigkeit und Kulturerlebnis im Fokus
Wirtschaftsfaktor, Nachhaltigkeit und Kulturerlebnis im Fokus
"Mit dem Bau des 'Theater im Prater' setzen wir ein starkes Zeichen für Wien als
internationalen Kultur- und Wirtschaftsstandort. Dieses Projekt verbindet
nachhaltige Stadtentwicklung mit kultureller Exzellenz - und schafft dabei rund
400 neue Arbeitsplätze und wird jährliche Wertschöpfung von etwa 100 Millionen
Euro generieren. Durch das innovative Partnerschaftsmodell zwischen Stadt und
privatem Engagement entsteht ein neuer kultureller Anziehungspunkt, ein
ökologisch durchdachter Ort und bringt dadurch neue Impulse für Tourismus und
Gastronomie," freut sich Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.
Wirtschaftssprecher Markus Ornig: "Der Spatenstich für das neue 'Theater im
Prater' ist ein wichtiges Signal für den Wirtschafts- und Kulturstandort Wien.
Dieses Projekt ist nicht nur ein bedeutender Impuls für die lokale
Wertschöpfung, sondern stärkt auch Wiens Rolle als internationale
Kulturmetropole und attraktive Tourismusdestination. Wir brauchen diese Vision
und den Gestaltungswillen, um Wien im internationalen Wettbewerb an der Spitze
zu halten."
"Der Prater ist immer ein Ort der Freude und des Staunens - mit dem neuen
Theater bekommt er auch eine moderne Bühne dafür, die dazu passt," erklärt
Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher des 2. Bezirks.
"Wir schaffen einen Ort, an dem Kunst, Musik und Emotionen auf einzigartige
Weise verschmelzen", betont Joachim Hilke, CEO von ATG Entertainment Central
Europe.
Matthias Prichzi, Geschäftsführer des ATG Entertainment Standortes in Wien,
ergänzte: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern ein zentraler
Bestandteil dieses Projekts. Wir setzen auf energieeffiziente Technologien,
langlebige Materialien und eine Bauweise, die ökologische Verantwortung mit
ästhetischem Anspruch verbindet."
Premiere im November 2027
Die Fertigstellung des Theaters sowie die feierliche Premiere sind für Ende 2027
vorgesehen - der Beginn eines neuen Kapitels für die Wiener Kulturlandschaft.
Über ATG Entertainment
ATG Entertainment ist ein globaler Marktführer der Live-Unterhaltung. Das
Unternehmen betreibt bereits 71 renommierte Spielstätten weltweit und erreicht
jährlich über 18 Millionen Zuschauer:innen. In Großbritannien gehören
historische West End-Theater wie das Duke of York's, Harold Pinter, Piccadilly,
Savoy und das Apollo Victoria zum Portfolio. In den USA betreibt ATG sieben
Broadway-Häuser, darunter das Lyric Theatre und das August Wilson Theatre. In
Deutschland gehören der historische Admiralspalast Berlin, das Starlight Express
Theater Bochum und der Musical Dome Köln zum Portfolio. Letzterer begeistert
derzeit mit "Moulin Rouge! Das Musical" das Publikum.
http://www.theaterimprater.at/
