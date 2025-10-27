Milliarden auf dem Spiel: Nvidia kämpft um die Rückkehr nach China

Während mehrere tausend Entwickler an Nvidias "GPU Technology Conference" teilnehmen, richtet sich Huangs eigentliche Botschaft an die Politik: Washington soll die Exportkontrollen lockern. "Wir sind von einem Marktanteil von 95 % auf null Marktanteil in etwa 40 % des weltweiten KI-Marktes gefallen", sagte er in einem Interview mit Fox News.

Nvidia steht seit drei Jahren im Zentrum des Handelsstreits zwischen den USA und China. Exportverbote für Hochleistungs-Chips haben dem Konzern Milliarden an Umsatz entzogen und den Zugang zum wichtigsten Markt der Welt blockiert. Nun nutzt CEO Jensen Huang die Bühne der eigenen KI-Konferenz in Washington, um politischen Druck aufzubauen – ausgerechnet in jener Woche, in der Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping einen möglichen Handelsdeal besiegeln wollen .

"Wenn es unser Ziel ist, dass eines Tages 90 % der Welt auf amerikanischer Technologie basieren, dann haben wir einen relativ schlechten Start hingelegt."

Zwischen Hoffnung und Handelskrieg

Ein Treffen zwischen Trump und Xi am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea soll eine Einigung bringen. US-Finanzminister Scott Bessent sprach von einem "vorläufigen Abkommen", das chinesische Zugeständnisse bei Exporten seltener Erden vorsieht. Doch die harten US-Kontrollen für KI-Chips bleiben bestehen – ein Rückschlag für Nvidias Hoffnungen auf eine Rückkehr nach China.

Zwar erlaubte Trump im Sommer wieder begrenzte Lieferungen weniger leistungsstarker Chips, doch Peking zeigte wenig Interesse. Die "H20"-Prozessoren, speziell für den chinesischen Markt entwickelt, werden von heimischen Firmen gemieden.

Lobbying auf Rekordniveau

Seit Trumps Wiederwahl hat Nvidia seine Lobby-Ausgaben auf 3,5 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten gesteigert – ein Vielfaches des Vorjahres. Der Konzern finanziert nun eigene Lobbybüros in Washington und pflegt engere Kontakte zur Regierung. Huang begleitet den Präsidenten regelmäßig bei internationalen Terminen und lobt dessen "Investitionsoffensive für amerikanische Technologie".

Trump wiederum nennt Nvidia scherzhaft ein Unternehmen, das "die Welt übernehme". Auch hochrangige Regierungsmitglieder wie Handelsminister Howard Lutnick und KI-Beauftragter David Sacks unterstützen Huangs Kurs, amerikanische Technologie global zu verbreiten.

Milliardenmarkt bleibt verschlossen

Offen bleibt, ob Nvidias politische Charmeoffensive Früchte trägt. Zwar kalkuliert das Unternehmen bis zu 5 Milliarden US-Dollar potenziellen Umsatz mit den H20-Chips, doch diese Summe taucht noch nicht in den Prognosen auf. Finanzchefin Colette Kress stellte in Aussicht, die Erlöse könnten "innerhalb von drei Monaten realisiert werden, wenn sich die geopolitische Lage entspannt".

Doch in Washington wächst der Widerstand. Republikanische Abgeordnete wie Jim Banks und John Moolenaar wollen Verkäufe fortschrittlicher Chips ins Ausland gesetzlich begrenzen. Sie warnen vor "Sicherheitsrisiken" und fordern, amerikanische Kunden müssten Vorrang haben.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 164,3EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 16:21 Uhr) gehandelt.

