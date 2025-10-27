    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    So schichtet sie um

    Cathie Woods ARK Invest: Warum sie jetzt von Tech-Aktien abspringt!

    Cathie Woods ARK Invest nimmt Gewinne bei US-Techwerten mit – und setzt stärker auf China und Biotech.

    Für Sie zusammengefasst
    • ARK Invest verkauft US-Techwerte, realisiert Gewinne.
    • Fokus auf Baidu und Biotech, Positionen ausgebaut.
    • Cathie Wood setzt auf KI und Gen-Sequenzierung.
    Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: ARK Invest

    Die börsengehandelten Fonds (ETFs) von Cathie Woods ARK Invest haben am Freitag laut der täglichen Handelsmitteilung des Unternehmens mehrere bedeutende Umschichtungen vorgenommen.

    Demnach verringerte ARK seine Positionen in hoch bewerteten Technologiewerten wie Advanced Micro Devices (AMD), Shopify und Palantir Technologies.

    Die Beteiligungen an Baidu sowie an ausgewählten Biotech-Unternehmen wie Pacific Biosciences und Arcturus Therapeutics wurden ausgebaut.

    ARK realisiert Gewinne bei US-Techaktien

     

    Die größte Transaktion des Tages kam aus dem ARK Innovation ETF, der 23.717 AMD-Aktien im Wert von rund 5,57 Millionen US-Dollar verkaufte. Dabei handelte es sich um Gewinnmitnahmen. 

     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Zudem trennte sich ARKK von 39.077 Shopify-Aktien im Wert von etwa 6,53 Millionen US-Dollar, was eine breitere Umschichtung weg von E-Commerce-Titeln widerspiegelt. Auch 107.510 Iridium-Communications-Aktien im Wert von rund 1,96 Millionen US-Dollar wurden verkauft – die Verkaufsserie setzte sich damit fort.

    Darüber hinaus veräußerte der Fonds 32.384 Palantir- und 26.089 Roblox-Aktien, zusammen im Wert von über 9 Millionen US-Dollar. Diese Verkäufe deuten darauf hin, dass ARK Gewinne bei Aktien realisiert, die in diesem Jahr stark von der Euphorie um KI-Plattformen profitiert haben.

    Der ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) reduzierte seine Beteiligung an Tempus AI, indem er 19.391 Aktien im Wert von etwa 1,69 Millionen US-Dollar veräußerte – eine Fortsetzung des in den letzten Sitzungen beobachteten Abbaus.

    Cathie Wood investiert Millionen in Baidu

     

    Im Gegensatz zu den Verkäufen bei US-Techwerten zeigte Cathie Wood neues Interesse am chinesischen Internetkonzern Baidu. ARK-Fonds kauften insgesamt 51.323 Baidu-Aktien über die Fonds ARKK, ARKQ (Autonomous Technology & Robotics ETF) und ARKW (Next Generation Internet ETF) – mit einem Gesamtwert von rund 6,18 Millionen US-Dollar.

    Damit setzte ARK den Aufbau seiner Baidu-Positionen fort, während das Unternehmen seine Aktivitäten in den Bereichen Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ausweitet. Der Kauf war die größte Einzeltransaktion des Tages und unterstreicht Woods Vertrauen in Baidus wachsende Bedeutung im chinesischen KI-Sektor.

    Abseits des KI- und Tech-Sektors blieb ARK auch im Biotech-Bereich aktiv. Der ARKG-Fonds kaufte 10.818 Aktien von Arcturus Therapeutics im Wert von rund 130.000 US-Dollar – Teil einer fortgesetzten Akkumulationsstrategie nach den jüngsten Kursschwankungen im Biotech-Sektor.

    Der Flaggschiff-Fonds ARKK stockte zudem seine Position in Pacific Biosciences um 1,35 Millionen Aktien im Wert von rund 2,64 Millionen US-Dollar auf – ein Zeichen für wachsendes Vertrauen in die Technologien der nächsten Generation für Gen-Sequenzierung.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 231,11$, was einem Rückgang von -9,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
