    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Axians und GasLINE haben Pilotprojekt für emissionsarme Gigabit-Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Axians, die ICT-Marke von VINCI Energies, und GasLINE, der
    Anbieter von Glasfaserinfrastrukturen, realisierten und dokumentierten erstmalig
    gemeinsam eine emissionsarme Pilotbaustelle. Mit präzisen CO2-Messungen werden
    im Rahmen des Referenzprojekts deutliche Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorteile
    belegt. Realisiert wurde eine CO2eq-Reduktion (Maßeinheit für die
    Klimaschädlichkeit aller relevanten Treibhausgase) von ca. - 40% mit grauem
    Strom und bis zu 100%-Reduktion bei ausschließlicher Nutzung von Ökostrom. Mit
    dem Projekt verfolgt Axians auch das Ziel von VINCI, die CO2-Emissionen aus
    Scope 1 & 2 bis 2030 um 40 % und die Emissionen aus Scope 3 um 20 % zu
    reduzieren.

    Auf einer Strecke von 127 Kilometern zwischen Rösrath (Nordrhein-Westfalen) und
    Hünfelden (Hessen) werden derzeit Kabelschächte für eine wichtige
    LWL-Backbone-Trasse gesetzt. Diese Breitband-Infrastruktur wird von
    Telekommunikationsunternehmen, Internet Service Providern, Stadtwerken,
    öffentlichen Institutionen und Großkonzernen genutzt. Sie ist eine wichtige
    Verbindung zwischen Hauptnetzknoten und damit ein wichtiger Baustein der
    bundesweiten Gigabit-Strategie für eine zukunftssichere Breitbandversorgung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vinci SA!
    Long
    108,18€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 9,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    133,69€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 8,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CO2-Verbauch im Praxisvergleich: emissionsarme versus konventionelle Baustelle

    Konventionelle Baustellen verursachen durch Dieselfahrzeuge und -maschinen
    erhebliche Schadstoff- und Lärmemissionen, die Umwelt und Gesundheit
    beeinträchtigen und die Akzeptanz in der Bevölkerung mindern.
    Verkehrsbehinderungen verstärken diesen Effekt zusätzlich. Lärm und
    Treibhausgase werden deutlich reduziert sowie die öffentliche Wahrnehmung
    insgesamt verbessert. Um einen direkten Vergleich der CO2-Emissionen zu
    erhalten, wurden sowohl auf einer emissionsarmen als auch auf einer regulären
    Baustelle regelmäßig Messungen durchgeführt.

    Im Rahmen des Netzwerkprojekts erfolgte die Analyse der CO2-Einsparungen in
    enger Zusammenarbeit mit der Schwestermarke Omexom, der Marke für
    Energieinfrastrukturen von VINCI Energies. Omexom unterstützt mit der
    Dienstleistung Decarbo:tec die Analyse von Energiepotenzialen zur
    Dekarbonisierung. Ziel war es, relevante technische, wirtschaftliche und
    ökologische Daten auszuwerten, um nachhaltige Investitionsentscheidungen zu
    ermöglichen. Im Pilotprojekt wurden betriebliche Daten wie Kraftstoff- und
    Energieverbrauch systematisch erfasst und die eingesetzten Energiequellen -
    insbesondere "grüner" und "grauer" Strom - analysiert. Auf dieser Grundlage
    wurden CO2-Emissionen für verschiedene Szenarien berechnet und Einsparpotenziale
    sowie Auswirkungen nachhaltiger Maßnahmen aufgezeigt. Untersucht wurden unter
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vinci - 867475 - FR0000125486

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vinci. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Axians und GasLINE haben Pilotprojekt für emissionsarme Gigabit-Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen (FOTO) Axians, die ICT-Marke von VINCI Energies, und GasLINE, der Anbieter von Glasfaserinfrastrukturen, realisierten und dokumentierten erstmalig gemeinsam eine emissionsarme Pilotbaustelle. Mit präzisen CO2-Messungen werden im Rahmen des Referenzprojekts …