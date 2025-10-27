Axians und GasLINE haben Pilotprojekt für emissionsarme Gigabit-Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen (FOTO)
Frankfurt (ots) - Axians, die ICT-Marke von VINCI Energies, und GasLINE, der
Anbieter von Glasfaserinfrastrukturen, realisierten und dokumentierten erstmalig
gemeinsam eine emissionsarme Pilotbaustelle. Mit präzisen CO2-Messungen werden
im Rahmen des Referenzprojekts deutliche Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorteile
belegt. Realisiert wurde eine CO2eq-Reduktion (Maßeinheit für die
Klimaschädlichkeit aller relevanten Treibhausgase) von ca. - 40% mit grauem
Strom und bis zu 100%-Reduktion bei ausschließlicher Nutzung von Ökostrom. Mit
dem Projekt verfolgt Axians auch das Ziel von VINCI, die CO2-Emissionen aus
Scope 1 & 2 bis 2030 um 40 % und die Emissionen aus Scope 3 um 20 % zu
reduzieren.
Auf einer Strecke von 127 Kilometern zwischen Rösrath (Nordrhein-Westfalen) und
Hünfelden (Hessen) werden derzeit Kabelschächte für eine wichtige
LWL-Backbone-Trasse gesetzt. Diese Breitband-Infrastruktur wird von
Telekommunikationsunternehmen, Internet Service Providern, Stadtwerken,
öffentlichen Institutionen und Großkonzernen genutzt. Sie ist eine wichtige
Verbindung zwischen Hauptnetzknoten und damit ein wichtiger Baustein der
bundesweiten Gigabit-Strategie für eine zukunftssichere Breitbandversorgung.
CO2-Verbauch im Praxisvergleich: emissionsarme versus konventionelle Baustelle
Konventionelle Baustellen verursachen durch Dieselfahrzeuge und -maschinen
erhebliche Schadstoff- und Lärmemissionen, die Umwelt und Gesundheit
beeinträchtigen und die Akzeptanz in der Bevölkerung mindern.
Verkehrsbehinderungen verstärken diesen Effekt zusätzlich. Lärm und
Treibhausgase werden deutlich reduziert sowie die öffentliche Wahrnehmung
insgesamt verbessert. Um einen direkten Vergleich der CO2-Emissionen zu
erhalten, wurden sowohl auf einer emissionsarmen als auch auf einer regulären
Baustelle regelmäßig Messungen durchgeführt.
Im Rahmen des Netzwerkprojekts erfolgte die Analyse der CO2-Einsparungen in
enger Zusammenarbeit mit der Schwestermarke Omexom, der Marke für
Energieinfrastrukturen von VINCI Energies. Omexom unterstützt mit der
Dienstleistung Decarbo:tec die Analyse von Energiepotenzialen zur
Dekarbonisierung. Ziel war es, relevante technische, wirtschaftliche und
ökologische Daten auszuwerten, um nachhaltige Investitionsentscheidungen zu
ermöglichen. Im Pilotprojekt wurden betriebliche Daten wie Kraftstoff- und
Energieverbrauch systematisch erfasst und die eingesetzten Energiequellen -
insbesondere "grüner" und "grauer" Strom - analysiert. Auf dieser Grundlage
wurden CO2-Emissionen für verschiedene Szenarien berechnet und Einsparpotenziale
sowie Auswirkungen nachhaltiger Maßnahmen aufgezeigt. Untersucht wurden unter
