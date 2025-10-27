Axians und GasLINE haben Pilotprojekt für emissionsarme Gigabit-Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Axians, die ICT-Marke von VINCI Energies, und GasLINE, der

Anbieter von Glasfaserinfrastrukturen, realisierten und dokumentierten erstmalig

gemeinsam eine emissionsarme Pilotbaustelle. Mit präzisen CO2-Messungen werden

im Rahmen des Referenzprojekts deutliche Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorteile

belegt. Realisiert wurde eine CO2eq-Reduktion (Maßeinheit für die

Klimaschädlichkeit aller relevanten Treibhausgase) von ca. - 40% mit grauem

Strom und bis zu 100%-Reduktion bei ausschließlicher Nutzung von Ökostrom. Mit

dem Projekt verfolgt Axians auch das Ziel von VINCI, die CO2-Emissionen aus

Scope 1 & 2 bis 2030 um 40 % und die Emissionen aus Scope 3 um 20 % zu

reduzieren.



Auf einer Strecke von 127 Kilometern zwischen Rösrath (Nordrhein-Westfalen) und

Hünfelden (Hessen) werden derzeit Kabelschächte für eine wichtige

LWL-Backbone-Trasse gesetzt. Diese Breitband-Infrastruktur wird von

Telekommunikationsunternehmen, Internet Service Providern, Stadtwerken,

öffentlichen Institutionen und Großkonzernen genutzt. Sie ist eine wichtige

Verbindung zwischen Hauptnetzknoten und damit ein wichtiger Baustein der

bundesweiten Gigabit-Strategie für eine zukunftssichere Breitbandversorgung.





