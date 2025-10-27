Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +11,30 %
Platz 1
Performance 1M: +10,20 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 2
Performance 1M: -5,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Eröffnung eines Verbindungsbüros in der Ukraine und die angehobenen Erwartungen für das Book-to-Bill-Verhältnis deuten auf eine positive Geschäftsentwicklung hin. Nach einem Tiefpunkt von 91,5 EUR zeigt die Aktie Anzeichen der Erholung, und Anleger erwarten steigende Kurse durch bevorstehende Aufträge und Modernisierungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 3
Performance 1M: +4,07 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 4
Performance 1M: +6,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 46 Euro angehoben, bleibt jedoch bei 'Hold'. Bernstein Research sieht das Unternehmen mit 'Outperform' und einem Ziel von 56,40 Euro. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen langsamen Anstieg, jedoch ist das Handelsvolumen gering, was Leerverkäufern Spielraum gibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -3,97 %
