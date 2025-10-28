"Langweilig ist schön" – Microsoft überrascht mit neuer Wachstumsstory!

Die Investmentbank Guggenheim zeigt sich optimistisch für Microsoft. Analyst John DiFucci stufte die Aktie des Tech-Konzerns von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und setzte das Kursziel auf 586 US-Dollar fest. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 24 Prozent zugelegt.

"Langweilig ist schön" – Microsofts Stärke liegt in Stabilität

DiFucci räumte ein, dass Microsofts Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau teuer bewertet ist und wohl auch künftig kaum als günstig gelten wird. Dennoch hält er die Bewertung angesichts der starken Geschäftsentwicklung für gerechtfertigt. "Langweilig ist schön, wenn es um Windows geht", so der Analyst.

Microsoft werde an der Börse als stabile, risikoarme Anlage wahrgenommen, erklärte DiFucci. Das sei das Resultat einer herausragenden Unternehmensführung, die zwei Quasi-Monopole geschickt lenke, sowie eines visionären CEO, der dem Konzern neue Impulse gegeben habe.

Azure profitiert vom KI-Boom

Besonders positiv bewertet Guggenheim Microsofts Cloud-Sparte Azure, die stark vom aktuellen KI-Trend profitiert. DiFucci sieht in dem verbrauchsabhängigen Geschäftsmodell – ähnlich einem Abonnement – einen stabilen Treiber für wiederkehrende Umsätze. Azure bleibe laut ihm der offensichtlichste Gewinner der KI-Integration.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das hochprofitable Windows-Geschäft in Zukunft wahrscheinlich stark unterschätzt wird, was dazu beitragen dürfte, den Druck auf das Ergebnis durch das margenschwächere Azure-Geschäft abzufedern."

Office 365 wird zur versteckten KI-Goldmine

Weniger offensichtlich, aber ebenso spannend sei laut DiFucci Microsoft 365, das Softwarepaket mit Word, Excel und Outlook. Er sieht hier großes Potenzial, Künstliche Intelligenz direkt zu monetarisieren. "Wir glauben, dass Microsoft ein einzigartiger Anwendungsanbieter sein wird, der KI direkt monetarisieren kann, indem er aufgrund seiner Monopolstellung bei Office höhere Preise verlangt", erklärte der Analyst.

Während viele Investoren nach dem Start des KI-Assistenten "Copilot" zu optimistisch gewesen seien, sieht DiFucci nun eine nachhaltige Chance, durch Microsoft 365 zusätzliche Umsätze und Gewinne zu generieren. Das margenstarke Office-Geschäft könne so den Konzern gegen mögliche Schwächen in der Cloud-Sparte absichern.

Allerdings steht Microsoft mit Copilot derzeit unter regulatorischem Druck: In Australien hat die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde ACCC Klage gegen den Konzern eingereicht.

Mit seiner Hochstufung unterstreicht Guggenheim den Glauben an Microsofts Fähigkeit, bewährte Produkte wie Windows und Office mit neuen KI-Funktionen gewinnbringend zu verknüpfen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

