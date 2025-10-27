Zwei von drei verlassen sich im Job regelmäßig auf internes Erfahrungswissen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLucid Group AktievorwärtsNachrichten zu Lucid Group

    Hamburg (ots) - Um erfolgreich mit KI arbeiten zu können, brauchen Unternehmen
    eine solide Datenbasis. Doch auf den unsichtbaren Erfahrungsschatz der
    Mitarbeitenden können die intelligenten Systeme nicht zugreifen - ebenso wenig
    wie die eigenen Kolleg:innen. Dadurch droht ein erheblicher Teil des
    Unternehmenswissens verloren zu gehen, wie der aktuelle AI Readiness Report von
    Lucid Software zeigt. 68 Prozent der Befragten in Deutschland nutzen bereits
    KI-gestützte Tools, fast jede:r Zweite (49 %) täglich. Gleichzeitig zeigt die
    Befragung: Knapp zwei von drei (66 %) arbeiten regelmäßig mit nicht
    dokumentiertem Erfahrungswissen. Gemeint sind Routinen, bewährte Vorgehensweisen
    und informelles Wissen, das sich aus dem Arbeitsalltag ergibt und nur selten
    verschriftlicht oder weitergegeben wird. Für neue Teammitglieder und für
    KI-Systeme, die die tägliche Arbeit unterstützen sollen, bleibt dieses Wissen
    unsichtbar.

    In welchem Umfang Mitarbeitende auf internes Erfahrungswissen angewiesen sind,
    hängt auch vom Arbeitsbereich ab. Besonders häufig wird die Abhängigkeit von
    Erfahrungswissen in den Bereichen Kundenservice (35 %), Operatives Geschäft (35
    %), Personalabteilung (34 %) und Vertrieb (34 %) genannt. Bei fast zwei Drittel
    der Befragten (63 %) hängt mindestens die Hälfte der Arbeitsabläufe davon ab.
    Das hat Folgen: 69 Prozent geben an, dass undokumentierte Prozesse ihre
    Effizienz zumindest manchmal beeinträchtigen.

    Auch dort, wo Wissen festgehalten wird, sehen viele der Befragten Schwächen:
    Jeweils rund ein Drittel kritisiert die Dokumentation als lückenhaft (31 %),
    schwer nutzbar (30 %) oder nicht umfassend genug (29 %). Wenn Dokumentation
    schon für Menschen Lücken hat, bleibt sie auch für KI ein blinder Fleck.
    Entsprechend nennen die Befragten neben der Datenqualität (33 %) auch die
    Dokumentation (17 %) als eine der größten Lücken, die Unternehmen schließen
    müssen, um KI erfolgreich einzusetzen.

    "Erfahrungswissen prägt die tägliche Arbeit vieler Beschäftigter. Ohne
    Dokumentation und Struktur fällt es Teams jedoch schwer, sich abzustimmen und
    Prozesse weiterzuentwickeln", sagt Dan Lawyer, Chief Product Officer bei Lucid
    Software. Mit der richtigen Strategie kann KI helfen, den unsichtbaren
    Erfahrungsschatz sichtbar und nutzbar zu machen. Dafür sollten Unternehmen
    kritisches Know-how dokumentieren und wiederkehrende Prozesse implementieren.
    Dan Lawyer erläutert: "Darin liegt eine große Chance: Werden Abläufe gestrafft
    und wiederholbar gemacht, unterstützt KI die Zusammenarbeit und beschleunigt
    Ergebnisse im gesamten Unternehmen."

    Über die Studie:

    Die Ergebnisse des AI Readiness Reports 2025 wurden von Researchscape zwischen
    dem 15. und 26. August 2025 in einer Online-Umfrage erhoben. Befragt wurden
    2.231 Wissensarbeiter:innen, davon 269 aus Deutschland.

    Link zur Studie: https://lucid.co/blog/ai-readiness-survey-2025

    Über Lucid Software:

    Lucid Software ist führender Anbieter von Lösungen für visuelle Zusammenarbeit
    und Prozessoptimierung. Seine Produkte umfassen die Visual Collaboration Suite
    (Lucidchart und Lucidspark) und airfocus. Mit der Visual Collaboration Suite und
    leistungsstarken Beschleuniger für agile Prozesse, Cloud-Optimierung und
    Geschäftsprozesse hilft Lucid Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren,
    eine strategische Ausrichtung zu schaffen und Unternehmenstransformationen
    voranzutreiben. airfocus, eine KI-gestützte Plattform für Produktmanagement und
    Roadmapping, erweitert diese Funktionen, indem sie Teams dabei unterstützt,
    Aufgaben zu priorisieren, Produktstrategien zu definieren und die Umsetzung an
    den Geschäftszielen auszurichten. Lucid ist die weltweit meistgenutzte Plattform
    für visuelle Zusammenarbeit in Fortune-500-Unternehmen, darunter Google, GE und
    NBC Universal. Lucid arbeitet mit führenden Technologieunternehmen wie Google,
    Atlassian und Microsoft zusammen und wurde mehrfach für seine innovativen
    Produkte, sein Wachstum und seine Unternehmenskultur ausgezeichnet.

    Mehr Informationen unter lucid.co/de.

    Pressekontakt:

    Adel & Link Public Relations GmbH & Co. KG
    Lucid PR-Team DACH
    mailto:lucid@adellink.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170219/6146088
    OTS: Lucid Software


    Verfasst von news aktuell
