Unzugänglich für KI
Zwei von drei verlassen sich im Job regelmäßig auf internes Erfahrungswissen (FOTO)
Hamburg (ots) - Um erfolgreich mit KI arbeiten zu können, brauchen Unternehmen
eine solide Datenbasis. Doch auf den unsichtbaren Erfahrungsschatz der
Mitarbeitenden können die intelligenten Systeme nicht zugreifen - ebenso wenig
wie die eigenen Kolleg:innen. Dadurch droht ein erheblicher Teil des
Unternehmenswissens verloren zu gehen, wie der aktuelle AI Readiness Report von
Lucid Software zeigt. 68 Prozent der Befragten in Deutschland nutzen bereits
KI-gestützte Tools, fast jede:r Zweite (49 %) täglich. Gleichzeitig zeigt die
Befragung: Knapp zwei von drei (66 %) arbeiten regelmäßig mit nicht
dokumentiertem Erfahrungswissen. Gemeint sind Routinen, bewährte Vorgehensweisen
und informelles Wissen, das sich aus dem Arbeitsalltag ergibt und nur selten
verschriftlicht oder weitergegeben wird. Für neue Teammitglieder und für
KI-Systeme, die die tägliche Arbeit unterstützen sollen, bleibt dieses Wissen
unsichtbar.
In welchem Umfang Mitarbeitende auf internes Erfahrungswissen angewiesen sind,
hängt auch vom Arbeitsbereich ab. Besonders häufig wird die Abhängigkeit von
Erfahrungswissen in den Bereichen Kundenservice (35 %), Operatives Geschäft (35
%), Personalabteilung (34 %) und Vertrieb (34 %) genannt. Bei fast zwei Drittel
der Befragten (63 %) hängt mindestens die Hälfte der Arbeitsabläufe davon ab.
Das hat Folgen: 69 Prozent geben an, dass undokumentierte Prozesse ihre
Effizienz zumindest manchmal beeinträchtigen.
eine solide Datenbasis. Doch auf den unsichtbaren Erfahrungsschatz der
Mitarbeitenden können die intelligenten Systeme nicht zugreifen - ebenso wenig
wie die eigenen Kolleg:innen. Dadurch droht ein erheblicher Teil des
Unternehmenswissens verloren zu gehen, wie der aktuelle AI Readiness Report von
Lucid Software zeigt. 68 Prozent der Befragten in Deutschland nutzen bereits
KI-gestützte Tools, fast jede:r Zweite (49 %) täglich. Gleichzeitig zeigt die
Befragung: Knapp zwei von drei (66 %) arbeiten regelmäßig mit nicht
dokumentiertem Erfahrungswissen. Gemeint sind Routinen, bewährte Vorgehensweisen
und informelles Wissen, das sich aus dem Arbeitsalltag ergibt und nur selten
verschriftlicht oder weitergegeben wird. Für neue Teammitglieder und für
KI-Systeme, die die tägliche Arbeit unterstützen sollen, bleibt dieses Wissen
unsichtbar.
In welchem Umfang Mitarbeitende auf internes Erfahrungswissen angewiesen sind,
hängt auch vom Arbeitsbereich ab. Besonders häufig wird die Abhängigkeit von
Erfahrungswissen in den Bereichen Kundenservice (35 %), Operatives Geschäft (35
%), Personalabteilung (34 %) und Vertrieb (34 %) genannt. Bei fast zwei Drittel
der Befragten (63 %) hängt mindestens die Hälfte der Arbeitsabläufe davon ab.
Das hat Folgen: 69 Prozent geben an, dass undokumentierte Prozesse ihre
Effizienz zumindest manchmal beeinträchtigen.
Anzeige
Präsentiert von
Auch dort, wo Wissen festgehalten wird, sehen viele der Befragten Schwächen:
Jeweils rund ein Drittel kritisiert die Dokumentation als lückenhaft (31 %),
schwer nutzbar (30 %) oder nicht umfassend genug (29 %). Wenn Dokumentation
schon für Menschen Lücken hat, bleibt sie auch für KI ein blinder Fleck.
Entsprechend nennen die Befragten neben der Datenqualität (33 %) auch die
Dokumentation (17 %) als eine der größten Lücken, die Unternehmen schließen
müssen, um KI erfolgreich einzusetzen.
"Erfahrungswissen prägt die tägliche Arbeit vieler Beschäftigter. Ohne
Dokumentation und Struktur fällt es Teams jedoch schwer, sich abzustimmen und
Prozesse weiterzuentwickeln", sagt Dan Lawyer, Chief Product Officer bei Lucid
Software. Mit der richtigen Strategie kann KI helfen, den unsichtbaren
Erfahrungsschatz sichtbar und nutzbar zu machen. Dafür sollten Unternehmen
kritisches Know-how dokumentieren und wiederkehrende Prozesse implementieren.
Dan Lawyer erläutert: "Darin liegt eine große Chance: Werden Abläufe gestrafft
und wiederholbar gemacht, unterstützt KI die Zusammenarbeit und beschleunigt
Ergebnisse im gesamten Unternehmen."
Über die Studie:
Die Ergebnisse des AI Readiness Reports 2025 wurden von Researchscape zwischen
dem 15. und 26. August 2025 in einer Online-Umfrage erhoben. Befragt wurden
2.231 Wissensarbeiter:innen, davon 269 aus Deutschland.
Link zur Studie: https://lucid.co/blog/ai-readiness-survey-2025
Über Lucid Software:
Lucid Software ist führender Anbieter von Lösungen für visuelle Zusammenarbeit
und Prozessoptimierung. Seine Produkte umfassen die Visual Collaboration Suite
(Lucidchart und Lucidspark) und airfocus. Mit der Visual Collaboration Suite und
leistungsstarken Beschleuniger für agile Prozesse, Cloud-Optimierung und
Geschäftsprozesse hilft Lucid Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren,
eine strategische Ausrichtung zu schaffen und Unternehmenstransformationen
voranzutreiben. airfocus, eine KI-gestützte Plattform für Produktmanagement und
Roadmapping, erweitert diese Funktionen, indem sie Teams dabei unterstützt,
Aufgaben zu priorisieren, Produktstrategien zu definieren und die Umsetzung an
den Geschäftszielen auszurichten. Lucid ist die weltweit meistgenutzte Plattform
für visuelle Zusammenarbeit in Fortune-500-Unternehmen, darunter Google, GE und
NBC Universal. Lucid arbeitet mit führenden Technologieunternehmen wie Google,
Atlassian und Microsoft zusammen und wurde mehrfach für seine innovativen
Produkte, sein Wachstum und seine Unternehmenskultur ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter lucid.co/de.
Pressekontakt:
Adel & Link Public Relations GmbH & Co. KG
Lucid PR-Team DACH
mailto:lucid@adellink.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170219/6146088
OTS: Lucid Software
Jeweils rund ein Drittel kritisiert die Dokumentation als lückenhaft (31 %),
schwer nutzbar (30 %) oder nicht umfassend genug (29 %). Wenn Dokumentation
schon für Menschen Lücken hat, bleibt sie auch für KI ein blinder Fleck.
Entsprechend nennen die Befragten neben der Datenqualität (33 %) auch die
Dokumentation (17 %) als eine der größten Lücken, die Unternehmen schließen
müssen, um KI erfolgreich einzusetzen.
"Erfahrungswissen prägt die tägliche Arbeit vieler Beschäftigter. Ohne
Dokumentation und Struktur fällt es Teams jedoch schwer, sich abzustimmen und
Prozesse weiterzuentwickeln", sagt Dan Lawyer, Chief Product Officer bei Lucid
Software. Mit der richtigen Strategie kann KI helfen, den unsichtbaren
Erfahrungsschatz sichtbar und nutzbar zu machen. Dafür sollten Unternehmen
kritisches Know-how dokumentieren und wiederkehrende Prozesse implementieren.
Dan Lawyer erläutert: "Darin liegt eine große Chance: Werden Abläufe gestrafft
und wiederholbar gemacht, unterstützt KI die Zusammenarbeit und beschleunigt
Ergebnisse im gesamten Unternehmen."
Über die Studie:
Die Ergebnisse des AI Readiness Reports 2025 wurden von Researchscape zwischen
dem 15. und 26. August 2025 in einer Online-Umfrage erhoben. Befragt wurden
2.231 Wissensarbeiter:innen, davon 269 aus Deutschland.
Link zur Studie: https://lucid.co/blog/ai-readiness-survey-2025
Über Lucid Software:
Lucid Software ist führender Anbieter von Lösungen für visuelle Zusammenarbeit
und Prozessoptimierung. Seine Produkte umfassen die Visual Collaboration Suite
(Lucidchart und Lucidspark) und airfocus. Mit der Visual Collaboration Suite und
leistungsstarken Beschleuniger für agile Prozesse, Cloud-Optimierung und
Geschäftsprozesse hilft Lucid Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren,
eine strategische Ausrichtung zu schaffen und Unternehmenstransformationen
voranzutreiben. airfocus, eine KI-gestützte Plattform für Produktmanagement und
Roadmapping, erweitert diese Funktionen, indem sie Teams dabei unterstützt,
Aufgaben zu priorisieren, Produktstrategien zu definieren und die Umsetzung an
den Geschäftszielen auszurichten. Lucid ist die weltweit meistgenutzte Plattform
für visuelle Zusammenarbeit in Fortune-500-Unternehmen, darunter Google, GE und
NBC Universal. Lucid arbeitet mit führenden Technologieunternehmen wie Google,
Atlassian und Microsoft zusammen und wurde mehrfach für seine innovativen
Produkte, sein Wachstum und seine Unternehmenskultur ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter lucid.co/de.
Pressekontakt:
Adel & Link Public Relations GmbH & Co. KG
Lucid PR-Team DACH
mailto:lucid@adellink.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170219/6146088
OTS: Lucid Software
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Lucid Group - A41FLM - US5494982029
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lucid Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Richi0404 schrieb 29.05.25, 15:09
Vielleicht kommen ja Neuigkeiten am 05.06 bei der Hauptversammlung.mitdiskutieren »
TryVistor schrieb 29.05.25, 14:32
Ich sehe die Lage ähnlich.letztens habe ich einen Lucid Air auf die Autobahn in Deutschland gesehen, das Ding sieht schon luxuriös aus, besser als auf den Bildern/ in den Videos.mitdiskutieren »
Wegen der Imageverlust von Tesla und dem Lucid Gravity wird Lucid mehr Marktanteile gewinnen, deswegen habe ich auch heute wieder aufgestockt. Fraglich bleibt, ob die Software von Lucid mit der Konkurrenz mithalten kann, da ist angeblich Tesla deutlich weiter !?
Wegen der Imageverlust von Tesla und dem Lucid Gravity wird Lucid mehr Marktanteile gewinnen, deswegen habe ich auch heute wieder aufgestockt. Fraglich bleibt, ob die Software von Lucid mit der Konkurrenz mithalten kann, da ist angeblich Tesla deutlich weiter !?
Autor folgen
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte