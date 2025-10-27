Zwei von drei verlassen sich im Job regelmäßig auf internes Erfahrungswissen (FOTO)

Hamburg (ots) - Um erfolgreich mit KI arbeiten zu können, brauchen Unternehmen

eine solide Datenbasis. Doch auf den unsichtbaren Erfahrungsschatz der

Mitarbeitenden können die intelligenten Systeme nicht zugreifen - ebenso wenig

wie die eigenen Kolleg:innen. Dadurch droht ein erheblicher Teil des

Unternehmenswissens verloren zu gehen, wie der aktuelle AI Readiness Report von

Lucid Software zeigt. 68 Prozent der Befragten in Deutschland nutzen bereits

KI-gestützte Tools, fast jede:r Zweite (49 %) täglich. Gleichzeitig zeigt die

Befragung: Knapp zwei von drei (66 %) arbeiten regelmäßig mit nicht

dokumentiertem Erfahrungswissen. Gemeint sind Routinen, bewährte Vorgehensweisen

und informelles Wissen, das sich aus dem Arbeitsalltag ergibt und nur selten

verschriftlicht oder weitergegeben wird. Für neue Teammitglieder und für

KI-Systeme, die die tägliche Arbeit unterstützen sollen, bleibt dieses Wissen

unsichtbar.



In welchem Umfang Mitarbeitende auf internes Erfahrungswissen angewiesen sind,

hängt auch vom Arbeitsbereich ab. Besonders häufig wird die Abhängigkeit von

Erfahrungswissen in den Bereichen Kundenservice (35 %), Operatives Geschäft (35

%), Personalabteilung (34 %) und Vertrieb (34 %) genannt. Bei fast zwei Drittel

der Befragten (63 %) hängt mindestens die Hälfte der Arbeitsabläufe davon ab.

Das hat Folgen: 69 Prozent geben an, dass undokumentierte Prozesse ihre

Effizienz zumindest manchmal beeinträchtigen.





