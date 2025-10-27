SMA Solar Technology Aktie schießt durch die Decke - 27.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Sie steigt um +10,95 % auf 25,53€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SMA Solar Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +8,43 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +69,26 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,95 % 1 Monat +10,20 % 3 Monate +8,43 % 1 Jahr +38,51 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 885,54 Mio.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 27.10.2025 im TecDAX.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gestützt durch starke Auftragseingänge und ein robustes Ergebnis im Geschäft mit groß …

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.