75 Jahre Primagas / Wegbereiter für verlässliche, bezahlbare und nachhaltige Wärmeversorgung mit Flüssiggas (FOTO)

    Krefeld (ots) - Primagas, einer der bundesweit marktführenden
    Flüssiggas-Versorger, feiert im November sein 75-jähriges Jubiläum. Gegründet
    1950 von Helmut Aretz, hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Krefeld zu
    einem deutschlandweit aktiven Flüssiggasanbieter entwickelt. Ein entscheidender
    Schritt auf diesem Weg erfolgte 1995: Die Beteiligung der niederländischen SHV
    Energy als Mehrheitsgesellschafter ermöglichte den Zugang zu internationalen
    Märkten und Ressourcen. Davon profitieren heute rund 100.000 Haushalte, Gewerbe-
    und Industriebetriebe, die auf die flexible, wirtschaftliche und zukunftssichere
    Energie von Primagas vertrauen. Neben der SHV Energy, einem der weltgrößten
    Flüssiggas-Versorger, hält die Gründerfamilie Aretz nach wie vor mitbestimmende
    Anteile an Primagas.

    Verlässlicher Energiepartner - seit 75 Jahren

    Flüssiggas (LPG), nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG), ist seit
    Jahrzehnten besonders in ländlichen Regionen nachgefragt, in denen kein
    Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz besteht. Seit der Gründung hat Primagas
    so einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit vor allem auf dem Land
    geleistet. Heute ist Primagas mit seinen etwa 3.000 Vertriebspartnern aus der
    SHK-Branche im technischen Kundendienst ein bundesweit geschätzter
    Geschäftspartner für Industrie, Gewerbe und private Haushalte.

    Impulsgeber für unsere Energiezukunft

    Gründer Helmut Aretz (1921-2009) erkannte bereits Mitte des letzten Jahrhunderts
    das Potenzial von Flüssiggas. Gestartet mit dem Vertrieb von Flaschengas
    erweiterte Primagas 1960 das Produktportfolio um Tanks: ein Grundstein für eine
    netzunabhängige Energieversorgung und ein zentraler Meilenstein der
    Unternehmensgeschichte. Um die Versorgungssicherheit durch zahlreiche
    Bezugsquellen zu gewährleisten, entstand in den 1970er-Jahren an der Elbmündung
    in Brunsbüttel das einzige deutsche Seehafenterminal für internationale Importe.
    Pionierarbeit leistete Primagas auch 2018 mit der Markteinführung von Futuria
    Propan in Deutschland. Die Krefelder boten als erstes Unternehmen bundesweit
    biogenes Flüssiggas an, das seit 2020 im Heizungsgesetz (GEG) als
    Erfüllungsoption für die Nutzungspflichten erneuerbarer Energien verankert ist.
    Aktuell zeigt sich die Innovationskraft des Unternehmens insbesondere in einem
    Pilotprojekt für regenerativen Dimethyleter (rDME), einem weiteren regenerativen
    Flüssiggas. Im sächsischen Kesselsdorf werden derzeit die technischen
    Voraussetzungen für den flächendeckenden Einsatz von rDME in
    Standard-Flüssiggasanlagen getestet und entwickelt.

    Flüssiggas als Baustein für eine realistische Wärmewende

    "Ob konventionell, biogen oder auch als rDME: Flüssiggas hat das Potenzial, die
    Energieversorgung der Gegenwart zu sichern und eine realistische Wärmewende für
    die Zukunft mitzugestalten", sagt Christof Rosenberger, Geschäftsführer von
    Primagas. "Denn Flüssiggas ist vielfach bewährt, wirtschaftlich und absolut
    zukunftsfähig. Die Versorgungssicherheit ist hoch und die Verfügbarkeit
    langfristig gesichert." Speziell bei der Modernisierung im Gebäudebestand und in
    industriellen Anwendungen ist Flüssiggas verglichen mit vielen anderen
    GEG-Erfüllungsoptionen einfach umzusetzen. Und auch ohne staatliche Förderung
    ist Flüssiggas eine bezahlbare Option. Es kann in gängigen Gasbrennwertgeräten
    eingesetzt werden, ohne dass dafür nennenswerte Umbaumaßnahmen - etwa aufwändige
    Dämmmaßnahmen oder der Austausch von Heizkörpern - erforderlich sind. "Wir sind
    stolz auf das, was wir erreicht haben und blicken ambitioniert in die Zukunft",
    so Christof Rosenberger.

    Mehr Informationen zu Flüssiggas gibt es unter www.flüssiggas.de
    (http://www.xn--flssiggas-r9a.de) sowie unter http://www.futuria-propan.de .
    Mehr zum Versorger Primagas finden Sie unter http://www.primagas.de .

