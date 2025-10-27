75 Jahre Primagas / Wegbereiter für verlässliche, bezahlbare und nachhaltige Wärmeversorgung mit Flüssiggas (FOTO)

Krefeld (ots) - Primagas, einer der bundesweit marktführenden

Flüssiggas-Versorger, feiert im November sein 75-jähriges Jubiläum. Gegründet

1950 von Helmut Aretz, hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Krefeld zu

einem deutschlandweit aktiven Flüssiggasanbieter entwickelt. Ein entscheidender

Schritt auf diesem Weg erfolgte 1995: Die Beteiligung der niederländischen SHV

Energy als Mehrheitsgesellschafter ermöglichte den Zugang zu internationalen

Märkten und Ressourcen. Davon profitieren heute rund 100.000 Haushalte, Gewerbe-

und Industriebetriebe, die auf die flexible, wirtschaftliche und zukunftssichere

Energie von Primagas vertrauen. Neben der SHV Energy, einem der weltgrößten

Flüssiggas-Versorger, hält die Gründerfamilie Aretz nach wie vor mitbestimmende

Anteile an Primagas.



Verlässlicher Energiepartner - seit 75 Jahren





Flüssiggas (LPG), nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG), ist seit

Jahrzehnten besonders in ländlichen Regionen nachgefragt, in denen kein

Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz besteht. Seit der Gründung hat Primagas

so einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit vor allem auf dem Land

geleistet. Heute ist Primagas mit seinen etwa 3.000 Vertriebspartnern aus der

SHK-Branche im technischen Kundendienst ein bundesweit geschätzter

Geschäftspartner für Industrie, Gewerbe und private Haushalte.



Impulsgeber für unsere Energiezukunft



Gründer Helmut Aretz (1921-2009) erkannte bereits Mitte des letzten Jahrhunderts

das Potenzial von Flüssiggas. Gestartet mit dem Vertrieb von Flaschengas

erweiterte Primagas 1960 das Produktportfolio um Tanks: ein Grundstein für eine

netzunabhängige Energieversorgung und ein zentraler Meilenstein der

Unternehmensgeschichte. Um die Versorgungssicherheit durch zahlreiche

Bezugsquellen zu gewährleisten, entstand in den 1970er-Jahren an der Elbmündung

in Brunsbüttel das einzige deutsche Seehafenterminal für internationale Importe.

Pionierarbeit leistete Primagas auch 2018 mit der Markteinführung von Futuria

Propan in Deutschland. Die Krefelder boten als erstes Unternehmen bundesweit

biogenes Flüssiggas an, das seit 2020 im Heizungsgesetz (GEG) als

Erfüllungsoption für die Nutzungspflichten erneuerbarer Energien verankert ist.

Aktuell zeigt sich die Innovationskraft des Unternehmens insbesondere in einem

Pilotprojekt für regenerativen Dimethyleter (rDME), einem weiteren regenerativen

Flüssiggas. Im sächsischen Kesselsdorf werden derzeit die technischen

Voraussetzungen für den flächendeckenden Einsatz von rDME in

Standard-Flüssiggasanlagen getestet und entwickelt.



Flüssiggas als Baustein für eine realistische Wärmewende



"Ob konventionell, biogen oder auch als rDME: Flüssiggas hat das Potenzial, die

Energieversorgung der Gegenwart zu sichern und eine realistische Wärmewende für

die Zukunft mitzugestalten", sagt Christof Rosenberger, Geschäftsführer von

Primagas. "Denn Flüssiggas ist vielfach bewährt, wirtschaftlich und absolut

zukunftsfähig. Die Versorgungssicherheit ist hoch und die Verfügbarkeit

langfristig gesichert." Speziell bei der Modernisierung im Gebäudebestand und in

industriellen Anwendungen ist Flüssiggas verglichen mit vielen anderen

GEG-Erfüllungsoptionen einfach umzusetzen. Und auch ohne staatliche Förderung

ist Flüssiggas eine bezahlbare Option. Es kann in gängigen Gasbrennwertgeräten

eingesetzt werden, ohne dass dafür nennenswerte Umbaumaßnahmen - etwa aufwändige

Dämmmaßnahmen oder der Austausch von Heizkörpern - erforderlich sind. "Wir sind

stolz auf das, was wir erreicht haben und blicken ambitioniert in die Zukunft",

so Christof Rosenberger.



Mehr Informationen zu Flüssiggas gibt es unter www.flüssiggas.de

(http://www.xn--flssiggas-r9a.de) sowie unter http://www.futuria-propan.de .

Mehr zum Versorger Primagas finden Sie unter http://www.primagas.de .



