    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    SMA Solar auf höchstem Stand seit Juli 2024

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA Solar-Aktien steigen auf 15-Monats-Hoch.
    • Kursgewinn von 10,8 % auf 25,54 Euro erreicht.
    • Analysten heben Kursziel, Einstufung bleibt "Hold".
    AKTIE IM FOKUS - SMA Solar auf höchstem Stand seit Juli 2024
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar sind am Montag auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Monaten gesprungen. Am Nachmittag notierten die Papiere des Wechselrichter-Herstellers 10,8 Prozent bei 25,54 Euro und bauten damit ihren Jahresgewinn auf fast 90 Prozent aus.

    Fundamentale Nachrichten zum Unternehmen gab es nicht, lediglich eine Studie des Analysehauses Jefferies, die das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen hat. Gestützt von starken Auftragseingängen und einem robusten Ergebnis im Geschäft mit großen Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu, gab er zu bedenken./edh/he

    SMA Solar Technology

    +11,86 %
    0,00 %
    +9,84 %
    +8,39 %
    +36,90 %
    -46,16 %
    -36,29 %
    -46,20 %
    -51,58 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,60 % und einem Kurs von 25,60 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 891,10 Mio..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -37,65 %/-14,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS SMA Solar auf höchstem Stand seit Juli 2024 Die Aktien von SMA Solar sind am Montag auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Monaten gesprungen. Am Nachmittag notierten die Papiere des Wechselrichter-Herstellers 10,8 Prozent bei 25,54 Euro und bauten damit ihren Jahresgewinn auf fast 90 …