AKTIE IM FOKUS
SMA Solar auf höchstem Stand seit Juli 2024
- SMA Solar-Aktien steigen auf 15-Monats-Hoch.
- Kursgewinn von 10,8 % auf 25,54 Euro erreicht.
- Analysten heben Kursziel, Einstufung bleibt "Hold".
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar sind am Montag auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Monaten gesprungen. Am Nachmittag notierten die Papiere des Wechselrichter-Herstellers 10,8 Prozent bei 25,54 Euro und bauten damit ihren Jahresgewinn auf fast 90 Prozent aus.
Fundamentale Nachrichten zum Unternehmen gab es nicht, lediglich eine Studie des Analysehauses Jefferies, die das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen hat. Gestützt von starken Auftragseingängen und einem robusten Ergebnis im Geschäft mit großen Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu, gab er zu bedenken./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,60 % und einem Kurs von 25,60 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,84 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 891,10 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -37,65 %/-14,26 % bedeutet.
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!:
Gibt es für diese Behauptung bitte eine Quellenangabe?
Der Kapitalmarkt wird die Antwort auf die irre Politik von Trump geben. Der Euro bei 1,1415 USD. Und das könnte sich beim historischen Vertrauensverlust in den USD noch dramatisch nach oben bewegen. Trump droht wie kein anderer US Präsident zu scheitern und den Staatsbankrott herbeizuführen. "Raus aus Amerika" ist das Motto am Kapitalmarkt.