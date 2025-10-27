    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Aktuelle Befragung der Mr. Lodge GmbH zeigt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verschärfung der Mietpreisbremse würde Investitionen bremsen und Angebot verknappen (FOTO)

    München (ots) - Die Kernaussagen im Überblick:

    - Regulierung verschärft die Wohnungsnot, statt sie zu lösen.
    - Viele sehen als Folge: weniger Neubau, mehr Verkäufe, steigende Mieten.
    - Ohne private Investoren entsteht kein Wohnraum.
    - Wirtschaftlichkeit und Fairness müssen gewahrt bleiben.
    - Möbliertes Wohnen ist kein Luxus, sondern Infrastruktur für Mobilität.
    - Über 50 % der Befragten würden bei einer Verschärfung der Mietpreisbremse
    nicht mehr in Wohnimmobilien investieren.
    - Die große Mehrheit rechnet mit negativen oder sehr negativen Effekten bei
    einer Begrenzung des Möblierungszuschlags.
    - Eine signifikant hohe Zahl der Befragten denkt über einen Verkauf ihrer
    Objekte nach.
    - Viele Befragte sehen in einer stärkeren Regulierung möblierten Wohnens eine
    Gefahr für den Wirtschaftsstandort, da betroffene Fachkräfte ohne verfügbaren
    Wohnraum Arbeitsstellen und Projekte nicht antreten können.

    Die Münchner Mr. Lodge GmbH führte im Oktober 2025 eine Online-Befragung durch.
    Ziel der Erhebung war es, die möglichen Auswirkungen geplanter regulatorischer
    Änderungen - insbesondere der Mietpreisbremse und der Begrenzung von
    Möblierungszuschlägen - auf Investitionsbereitschaft und Marktverhalten privater
    Vermieter zu erfassen. Insgesamt nahmen über 790 Eigentümerinnen und Eigentümer
    teil, die über Mr. Lodge in München und Umgebung Wohnraum vermieten. Neben
    quantitativen Fragen wurden über 600 offene Kommentare und Zitate ausgewertet,
    die ein breites Spektrum an Meinungen und Argumenten abbilden.

    Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ für den gesamten Wohnungsmarkt, zeigen
    jedoch ein deutliches Stimmungsbild aktiver privater Vermieterinnen und
    Vermieter.

    Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden würde bei einer weiteren Verschärfung der
    Mietpreisbremse nicht mehr in Wohnimmobilien investieren. Die Mehrheit erwartet
    negative bis sehr negative Auswirkungen auf ihr bestehendes Vermietungsmodell -
    insbesondere im Hinblick auf die geplante Begrenzung des Möblierungszuschlags.
    Eine signifikante Zahl der Eigentümer zieht zudem einen Verkauf ihrer Immobilien
    in Betracht.

    Durch die Ergebnisse der Befragung sieht sich Mr. Lodge in der Einschätzung der
    Auswirkungen einer weiteren Regulierung dieses Segments bestätigt. "Wenn die
    Politik Investitionen unattraktiv macht, wird der dringend benötigte Wohnraum
    nicht entstehen - ganz im Gegenteil," sagt Norbert Verbücheln, Geschäftsführer
    von Mr. Lodge. "Bezahlbares Wohnen entsteht nicht durch starre Preisgrenzen,
    sondern durch mehr Angebot, schnellere Genehmigungen und verlässliche
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Aktuelle Befragung der Mr. Lodge GmbH zeigt Verschärfung der Mietpreisbremse würde Investitionen bremsen und Angebot verknappen (FOTO) Die Kernaussagen im Überblick: - Regulierung verschärft die Wohnungsnot, statt sie zu lösen. - Viele sehen als Folge: weniger Neubau, mehr Verkäufe, steigende Mieten. - Ohne private Investoren entsteht kein Wohnraum. - Wirtschaftlichkeit und …