Aktuelle Befragung der Mr. Lodge GmbH zeigt Verschärfung der Mietpreisbremse würde Investitionen bremsen und Angebot verknappen (FOTO) Die Kernaussagen im Überblick: - Regulierung verschärft die Wohnungsnot, statt sie zu lösen. - Viele sehen als Folge: weniger Neubau, mehr Verkäufe, steigende Mieten. - Ohne private Investoren entsteht kein Wohnraum. - Wirtschaftlichkeit und …



