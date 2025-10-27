NORMA Group: 50 Mio. EUR Goodwill-Abschreibung in EMEA bis 2025
Die NORMA Group SE steht vor einer bedeutenden finanziellen Anpassung in der Region EMEA: Ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf von 50 Millionen EUR wurde identifiziert. Ursache sind veränderte Umsatzannahmen für die kommenden Jahre. Die Prognosen für 2025 bleiben jedoch stabil.
- NORMA Group SE hat einen nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungsbedarf des Goodwills in der Region EMEA in Höhe von rund 50 Millionen EUR zum 30. September 2025 identifiziert.
- Der Wertberichtigungsbedarf resultiert hauptsächlich aus veränderten Umsatzannahmen in der Region EMEA für die kommenden Geschäftsjahre.
- Die Wertberichtigung wird sich im Konzernergebnis nach Steuern auswirken, führt jedoch nicht zu einem Liquiditätsabfluss.
- Die Prognose für den Konzernumsatz und die bereinigte EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.
- Die Abschlussarbeiten für die Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2025 dauern noch an, und die Veröffentlichung ist für den 04. November 2025 geplant.
- Die Mitteilung wurde als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,930EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,80 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.309,92PKT (-0,12 %).
