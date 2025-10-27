    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    • Kurse deutscher Bundesanleihen steigen leicht an.
    • Euro-Bund-Future bei 129,56 Punkten, Rendite 2,62%.
    • Ifo-Geschäftsklima verbessert, aber Lagebeurteilung trübt.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 129,56 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,62 Prozent.

    Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. In Deutschland hat sich das Ifo-Geschäftsklima im Oktober etwas stärker als erwartet aufgehellt. Verbessert haben sich die Erwartungen der befragen Unternehmen. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein.

    "Ab Anfang nächsten Jahres dürfte dann das Fiskalpaket die Konjunktur anschieben", erwartet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Das lässt sich bei einem Fiskalimpuls von fast einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts kaum vermeiden." Für die längere Sicht ist Krämer wenig zuversichtlich: "Allerdings dürfte sich das höhere Wachstum wegen fehlender Reformen eher als Strohfeuer erweisen".

    Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping näherten sich beide Länder im Zoll- und Handelsstreit an und sind zu einer vorläufigen Einigung gelangt. Auch dies sorgte nicht für starke Kursausschläge am deutschen Rentenmarkt.

    Die Märkte schauen bereits auf die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in dieser Woche. Die Fed dürfte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihren Leitzins am Donnerstag hingegen nicht antasten./jsl/he




