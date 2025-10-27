Ministerpräsident Schweitzer besucht und lobt Vereinigte Lohnsteuerhilfe (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Neustadt a. d. W. (ots) - Besonderer Besuch beim Lohnsteuerhilfeverein
    Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH): Am Montag, 27. Oktober 2025, war der
    rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer zu Gast in der
    VLH-Hauptverwaltung in Neustadt an der Weinstraße. Neben einem Kennenlernen des
    größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands ging es unter anderem um Themen wie
    Steuergerechtigkeit, Digitalisierung und die Zukunft der Steuerberatung. "Die
    Vereinigte Lohnsteuerhilfe ist eine verlässliche Partnerin der Finanzverwaltung
    und trägt zu bürgernaher Steuergerechtigkeit bei", lobte der Ministerpräsident.

    Lebhafte Gesprächsrunde mit dem Mainzer Regierungschef

    Nachdem die ersten Kontakte zwischen dem rheinland-pfälzischen
    Ministerpräsidenten und der VLH beim Rheinland-Pfalz-Tag im Mai 2025 geknüpft
    worden waren, nahm der Mainzer Regierungschef die Einladung zum Besuch der
    VLH-Hauptverwaltung in Neustadt gerne an. Nach einem Rundgang durch Büros stand
    eine lebhafte Gesprächsrunde auf dem Programm, an der unter anderem auch der
    Neustadter Bürgermeister Stefan Ulrich und die Leiterin der Neustadter
    Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Karin Henneke teilnahmen.

    VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel, sein Vorstandskollege Uwe Rauhöft, die
    VLH-Beratungsstellenleitenden Astrid Fisher und Thilo Steinmann sowie die
    Teamleiterin der VLH-Personalentwicklung Claudia Arndt stellten die Entwicklung
    des Vereins vor - von den Anfängen vor mehr als 50 Jahren im
    rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße bis zur heutigen Rolle als
    bundesweit tätiger Lohnsteuerhilfeverein mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern
    und rund 3.000 Beratungsstellen in ganz Deutschland.

    "Soziale Gerechtigkeit im Steuerrecht darf nicht geopfert werden"

    Dabei erfuhr der Ministerpräsident auch etwas zu den Unternehmenswerten der VLH
    und der Entstehung der Vision 2035, wovon er sich sehr angetan zeigte. Wichtig
    war der VLH zudem, den Ministerpräsidenten für die Themen Steuergerechtigkeit,
    Digitalisierung und die Zukunft der Steuerberatung zu sensibilisieren.
    VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft betonte, dass die VLH die Digitalisierung im
    Steuerwesen begrüße, dabei aber nicht der soziale Kompass verloren gehen dürfe:
    "Soziale Gerechtigkeit im Steuerrecht darf nicht der Automation geopfert
    werden."

    Die VLH wünsche sich unter anderem eine Beteiligung der Lohnsteuerhilfevereine
    an steuerpolitischen Zukunftsforen und eine Berücksichtigung der Beraterinnen
    und Berater bei Besteuerungsangeboten der Finanzverwaltung. "Rheinland-Pfalz
    kann vorangehen als Bundesland, das soziale Verantwortung und Digitalisierung
    verbindet und zeigt, dass Gerechtigkeit in der Steuerpolitik ihren Platz hat",
