Ministerpräsident Schweitzer besucht und lobt Vereinigte Lohnsteuerhilfe (FOTO)
Neustadt a. d. W. (ots) - Besonderer Besuch beim Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH): Am Montag, 27. Oktober 2025, war der
rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer zu Gast in der
VLH-Hauptverwaltung in Neustadt an der Weinstraße. Neben einem Kennenlernen des
größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands ging es unter anderem um Themen wie
Steuergerechtigkeit, Digitalisierung und die Zukunft der Steuerberatung. "Die
Vereinigte Lohnsteuerhilfe ist eine verlässliche Partnerin der Finanzverwaltung
und trägt zu bürgernaher Steuergerechtigkeit bei", lobte der Ministerpräsident.
Lebhafte Gesprächsrunde mit dem Mainzer Regierungschef
Lebhafte Gesprächsrunde mit dem Mainzer Regierungschef
Nachdem die ersten Kontakte zwischen dem rheinland-pfälzischen
Ministerpräsidenten und der VLH beim Rheinland-Pfalz-Tag im Mai 2025 geknüpft
worden waren, nahm der Mainzer Regierungschef die Einladung zum Besuch der
VLH-Hauptverwaltung in Neustadt gerne an. Nach einem Rundgang durch Büros stand
eine lebhafte Gesprächsrunde auf dem Programm, an der unter anderem auch der
Neustadter Bürgermeister Stefan Ulrich und die Leiterin der Neustadter
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Karin Henneke teilnahmen.
VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel, sein Vorstandskollege Uwe Rauhöft, die
VLH-Beratungsstellenleitenden Astrid Fisher und Thilo Steinmann sowie die
Teamleiterin der VLH-Personalentwicklung Claudia Arndt stellten die Entwicklung
des Vereins vor - von den Anfängen vor mehr als 50 Jahren im
rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße bis zur heutigen Rolle als
bundesweit tätiger Lohnsteuerhilfeverein mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern
und rund 3.000 Beratungsstellen in ganz Deutschland.
"Soziale Gerechtigkeit im Steuerrecht darf nicht geopfert werden"
Dabei erfuhr der Ministerpräsident auch etwas zu den Unternehmenswerten der VLH
und der Entstehung der Vision 2035, wovon er sich sehr angetan zeigte. Wichtig
war der VLH zudem, den Ministerpräsidenten für die Themen Steuergerechtigkeit,
Digitalisierung und die Zukunft der Steuerberatung zu sensibilisieren.
VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft betonte, dass die VLH die Digitalisierung im
Steuerwesen begrüße, dabei aber nicht der soziale Kompass verloren gehen dürfe:
"Soziale Gerechtigkeit im Steuerrecht darf nicht der Automation geopfert
werden."
Die VLH wünsche sich unter anderem eine Beteiligung der Lohnsteuerhilfevereine
an steuerpolitischen Zukunftsforen und eine Berücksichtigung der Beraterinnen
und Berater bei Besteuerungsangeboten der Finanzverwaltung. "Rheinland-Pfalz
kann vorangehen als Bundesland, das soziale Verantwortung und Digitalisierung
verbindet und zeigt, dass Gerechtigkeit in der Steuerpolitik ihren Platz hat",
