Ministerpräsident Schweitzer besucht und lobt Vereinigte Lohnsteuerhilfe (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Besonderer Besuch beim Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH): Am Montag, 27. Oktober 2025, war der

rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer zu Gast in der

VLH-Hauptverwaltung in Neustadt an der Weinstraße. Neben einem Kennenlernen des

größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands ging es unter anderem um Themen wie

Steuergerechtigkeit, Digitalisierung und die Zukunft der Steuerberatung. "Die

Vereinigte Lohnsteuerhilfe ist eine verlässliche Partnerin der Finanzverwaltung

und trägt zu bürgernaher Steuergerechtigkeit bei", lobte der Ministerpräsident.



Lebhafte Gesprächsrunde mit dem Mainzer Regierungschef





Nachdem die ersten Kontakte zwischen dem rheinland-pfälzischenMinisterpräsidenten und der VLH beim Rheinland-Pfalz-Tag im Mai 2025 geknüpftworden waren, nahm der Mainzer Regierungschef die Einladung zum Besuch derVLH-Hauptverwaltung in Neustadt gerne an. Nach einem Rundgang durch Büros standeine lebhafte Gesprächsrunde auf dem Programm, an der unter anderem auch derNeustadter Bürgermeister Stefan Ulrich und die Leiterin der NeustadterWirtschaftsentwicklungsgesellschaft Karin Henneke teilnahmen.VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel, sein Vorstandskollege Uwe Rauhöft, dieVLH-Beratungsstellenleitenden Astrid Fisher und Thilo Steinmann sowie dieTeamleiterin der VLH-Personalentwicklung Claudia Arndt stellten die Entwicklungdes Vereins vor - von den Anfängen vor mehr als 50 Jahren imrheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße bis zur heutigen Rolle alsbundesweit tätiger Lohnsteuerhilfeverein mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedernund rund 3.000 Beratungsstellen in ganz Deutschland."Soziale Gerechtigkeit im Steuerrecht darf nicht geopfert werden"Dabei erfuhr der Ministerpräsident auch etwas zu den Unternehmenswerten der VLHund der Entstehung der Vision 2035, wovon er sich sehr angetan zeigte. Wichtigwar der VLH zudem, den Ministerpräsidenten für die Themen Steuergerechtigkeit,Digitalisierung und die Zukunft der Steuerberatung zu sensibilisieren.VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft betonte, dass die VLH die Digitalisierung imSteuerwesen begrüße, dabei aber nicht der soziale Kompass verloren gehen dürfe:"Soziale Gerechtigkeit im Steuerrecht darf nicht der Automation geopfertwerden."Die VLH wünsche sich unter anderem eine Beteiligung der Lohnsteuerhilfevereinean steuerpolitischen Zukunftsforen und eine Berücksichtigung der Beraterinnenund Berater bei Besteuerungsangeboten der Finanzverwaltung. "Rheinland-Pfalzkann vorangehen als Bundesland, das soziale Verantwortung und Digitalisierungverbindet und zeigt, dass Gerechtigkeit in der Steuerpolitik ihren Platz hat",