Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.990,31USD pro Feinunze und notiert damit -2,97 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,65USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,01 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,99USD und verzeichnet ein Plus von +0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,69USD und verzeichnet ein Plus von +0,38 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.408,00 USD -0,85 % Platin 1.592,50 USD -1,06 % Kupfer London Rolling 10.986,25 USD +0,56 % Aluminium 2.872,67 PKT +1,06 % Erdgas 4,020 USD +19,82 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +19,82 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.10.25, 17:29 Uhr.