    TAGESVORSCHAU

    Termine am 28. Oktober 2025

    • Wirtschafts- und Finanztermine am 28. Oktober 2025
    • Wichtige Unternehmenszahlen: HSBC, Ceconomy, Novartis
    • Konjunkturdaten: Verbrauchervertrauen, Hauspreisindex

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Oktober 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
    08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
    10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
    11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
    12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3
    17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen
    USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
    USA: Edison International, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
    14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
    15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
    15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

    DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
