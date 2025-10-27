    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    Termine bis 10. November 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. November 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
    08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
    10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
    11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
    12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3
    17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen
    USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
    USA: Edison International, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
    14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
    15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
    15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

    DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
    07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
    07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
    08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
    08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
    09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
    11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
    11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen
    12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Starbucks, Jahreszahlen
    21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
    21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25
    09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25
    09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25
    13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)
    15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25
    15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München

    11:0 DEU: Video-Pressegespräch Sparkassenverband DGSV zur Vorstellung des «Vermögensbarometers» 2025 Die repräsentative Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) liefert ein aktuelles Stimmungs- und Verhaltensbild rund um Sparen, Vorsorge und Geldanlage. DSGV-Präsident Ulrich Reuter und DSGV-Chefvolkswirt Reinhold Rickes stellen die Ergebnisse vor.

    DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

    DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
    06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
    06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)
    07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
    08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen
    08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
    11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
    12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Alcoa, Investor Day
    17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz
    18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
    18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
    21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: SIG Group, Investor Day
    CHN: BYD, Q3-Zahlen
    NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
    NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    USA: Comcast, Q3-Zahlen
    USA: Hershey, Q3-Zahlen
    USA: ResMed, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25
    07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25
    07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 AUT: BIP Q3/25
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25
    10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25
    12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess , München

    10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt

    JPN: Japan Mobility Show, Tokio

    UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand
    Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
    12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
    FRA: Scor, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25
    00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25
    00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25
    13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
    14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
    07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
    10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
    22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
    02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
    09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider

    13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?

    HINWEIS
    JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
    07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 h Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
    08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
    12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
    22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    AUT: AT&S, Q2-Zahlen
    CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
    NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
    USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
    USA: Eaton, Q3-Zahlen
    USA: American International Group, Q3-Zahlen
    USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)
    07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 h Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen
    07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 h Pressekonferenz)
    07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
    07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen
    10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 h Analystencall) 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
    22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen
    USA: Bank of America (Investor Day)
    USA: Fortinet, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    02:45 CHN: PMI Dienste 10/25
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25
    15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe
    14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferen, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 h Telefonkonferenz)
    07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
    07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
    08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
    08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
    17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
    22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Legrand, Q3-Zahlen
    NLD: Euronext, Q3-Zahlen
    USA: Hyatt, Q3-Zahlen
    USA: Cummins, Q3-Zahlen
    USA: Sandisk, Q1-Zahlen
    USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
    09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe

    10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu

    11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

    BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)

    GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
    06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen
    06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

    DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
    USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
    08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
    09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

    BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

    USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
    09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
    10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25

    SONSTIGE TERMINE

    BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






