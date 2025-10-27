Termine bis 10. November 2025

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25

14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen

21:00 USA: Starbucks, Jahreszahlen

21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen

21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25

09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München



11:0 DEU: Video-Pressegespräch Sparkassenverband DGSV zur Vorstellung des «Vermögensbarometers» 2025 Die repräsentative Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) liefert ein aktuelles Stimmungs- und Verhaltensbild rund um Sparen, Vorsorge und Geldanlage. DSGV-Präsident Ulrich Reuter und DSGV-Chefvolkswirt Reinhold Rickes stellen die Ergebnisse vor.

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen

11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

14:00 USA: Alcoa, Investor Day

17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SIG Group, Investor Day

CHN: BYD, Q3-Zahlen

NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Hershey, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25

07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q3/25

09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25

10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)

13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)

13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess , München



10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt

JPN: Japan Mobility Show, Tokio



UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand

Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

FRA: Scor, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider

13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?

HINWEIS

JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 h Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)

NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25

14:30 USA: Handelsbilanz 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 h Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 h Pressekonferenz)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 h Analystencall) 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen

USA: Bank of America (Investor Day)

USA: Fortinet, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: PMI Dienste 10/25

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25

15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe

14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferen, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 h Telefonkonferenz)

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen

07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen

17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Hyatt, Q3-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe

10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu

11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)

GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen



DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

USA: KKR & Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém

--------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen



USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)

08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25

08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25



SONSTIGE TERMINE



BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém

--------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi



