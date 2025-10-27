Norma bestätigt Jahresprognosen trotz Wertberichtigungsbedarfs

Die Zahlen zum dritten Quartal will Norma am 04. November veröffentlichen. Der Aktienkurs von Norma geriet nach der Mitteilung nur kurz unter Druck./he/ck

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 14,90 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 17:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 471,56 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -18,92 %/+82,43 % bedeutet.