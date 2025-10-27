Norma bestätigt Jahresprognosen trotz Wertberichtigungsbedarfs
- Norma bestätigt Ziele trotz Wertberichtigung von 50 Mio.
- Umsatzprognose und Ebit-Marge bleiben unverändert.
- Quartalszahlen werden am 04. November veröffentlicht.
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma hat seine Ziele trotz eines aufgetretenen Wertberichtigungsbedarfs bestätigt. Die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im Geschäftsjahr 2025 sei von der Maßnahme nicht betroffen und gelte unverändert, teilte das Unternehmen am frühen Montagabend mit.
Aufgrund eines verpflichtenden Werthaltigkeitstests sei ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill der Region EMEA von insgesamt rund 50 Millionen Euro identifiziert worden, hieß es. Dieser sei im Wesentlichen auf veränderte Umsatzannahmen dort für die kommenden Geschäftsjahre zurückzuführen. Der Wertberichtigungsbedarf werde sich im Konzernergebnis nach Steuern entsprechend auswirken, führe aber nicht zu einem Liquiditätsabfluss.
Die Zahlen zum dritten Quartal will Norma am 04. November veröffentlichen. Der Aktienkurs von Norma geriet nach der Mitteilung nur kurz unter Druck./he/ck
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 14,90 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 17:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 471,56 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -18,92 %/+82,43 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Moin,
Warum musste die Wassersparte verkauft werden? Das ist unbegründet, bitte belegen. Die Gesellschaft macht Gewinn und hat positiven Cash-Flow, auch ohne Wassersparte. 1 Mrd Verkaufserlös für einen Bereich einzutauschen, der nur ca. 300 Mio Umsatz macht, ist m.E. ein sehr guter Deal.
https://www.normagroup.com/global/de/news/press-releases/202…