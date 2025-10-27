    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    Qualcomm springen hoch - Einstieg in Markt für KI-Rechenzentren

    Für Sie zusammengefasst
    • Qualcomm-Aktie erreicht höchsten Stand seit Juni.
    • Neue AI200-Chips sollen 2026 ausgeliefert werden.
    • Erster Kunde: Saudi-Arabisches KI-Startup Humain.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Einstieg in den lukrativen Markt für KI-Rechenzentren hat am Montag die Qualcomm-Aktie auf den höchsten Stand seit Ende Juni getrieben. Die Aktie des auf den Telekombereich fokussierten Chipherstellers sprang zeitweise bis auf 205,95 US-Dollar hoch. Zuletzt legte sie um knapp 13 Prozent auf 190,75 Dollar zu.

    Qualcomm hat Chips und Computer vorgestellt, mit denen der Konzern die Nummer eins im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), Nvidia , herausfordern will. Die neue AI200-Produktreihe von Qualcomm solle 2026 ausgeliefert werden. Erster Kunde sei das saudi-arabische KI-Startup Humain, das ab dem kommenden Jahr Computersysteme mit einer Leistung von 200 Megawatt auf Basis der Qualcomm-Chips einsetzen wolle.

    Die Humain-Transaktion deutet nach den Worten der Bloomberg-Intelligence-Analysten Kunjan Sobhani und Oscar Hernandez Tejada darauf hin, dass Qualcomms neue KI-Beschleuniger bereits Fahrt aufnähmen. "Obwohl es noch zu früh ist, von einer ernsthaften Herausforderung für Nvidias Dominanz zu sprechen, könnten selbst bescheidene Marktanteilsgewinne im über 500 Milliarden Dollar schweren Markt für KI-Beschleuniger zu zusätzlichen Umsätzen in Milliardenhöhe führen", schrieben sie./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 164 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +24,44 %/+36,58 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
