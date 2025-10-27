    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Leichte Kursverluste - Entspannungssignale im Zollstreit

    • US-Staatsanleihen fallen leicht, T-Note bei 113,36.
    • Rendite der 10-jährigen Anleihe bei 4,00 Prozent.
    • Entspannung im Zollstreit USA-China belastet Anleihen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 113,36 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei 4,00 Prozent.

    Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China haben die als sicher geltenden Staatsanleihen etwas belastet. Beide Länder seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

    Die Märkte schauen bereits auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Diese dürfte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hatte. Ein Ende der teilweisen Schließung von Bundesbehörden zeichnet sich bisher nicht ab./jsl/he





    dpa-AFX
