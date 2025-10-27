Erdogan und Starmer unterschreiben Abkommen zu Eurofightern
- Großbritannien und Türkei unterzeichnen Eurofighter-Deal.
- Türkei kauft 20 Typhoon-Jets für bis zu 8 Mrd. Pfund.
- Menschenrechtler kritisieren Starmers Besuch in Ankara.
LONDON/ANKARA (dpa-AFX) - Großbritannien und die Türkei haben eine Erklärung zum Export von Eurofighter-Kampfjets unterzeichnet. Demnach möchte die Türkei 20 der in Großbritannien montierten Typhoon-Kampfflugzeuge im Wert von bis zu acht Milliarden britischen Pfund (mehr als neun Milliarden Euro) kaufen. Die britische Regierung teilte mit, Premierminister Keir Starmer und Präsident Recep Tayyip Erdogan hätten ein entsprechendes Abkommen in Ankara unterschrieben.
Deutschland ist an dem europäischen Gemeinschaftsprojekt beteiligt und hatte den Deal unter anderem wegen der Menschenrechtslage in der Türkei lange blockiert. Im Juli machte die Bundesregierung den Weg frei und erteilte eine Exportgenehmigung.
Menschenrechtler kritisieren Starmers Besuch
Aus Sicht Londons erhöht der Deal das Abschreckungspotenzial der Nato. Der Deal mit Ankara sichere 20.000 Arbeitsplätze, sagte Starmer in Ankara. Die Türkei will ihre Verteidigung diversifizieren. Ankara betrachtet den Kauf zudem als Übergangslösung, bis der im Inland entwickelte Kampfjet Kaan einsatzbereit ist. Das wird Experten zufolge erst für 2030 erwartet.
Der Besuch Starmers stieß auf Kritik bei Menschenrechtlern. Die Opposition in der Türkei steht seit Langen unter Druck. Am Morgen war gegen den Erdogan-Gegner und abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu ein weiterer Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird unter anderem Spionage und - im weiteren Sinne - Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen. Imamoglu sitzt in einem anderen Verfahren seit März in Untersuchungshaft./jam/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leonardo Aktie
Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 21,50 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 17:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leonardo Aktie um +7,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Leonardo bezifferte sich zuletzt auf 29,53 Mrd..
Leonardo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -13,89 %/-2,15 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rolls-Royce Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallöchen ich kenne mich nicht mit Flugtriebwerken aus, aber bissel mit Chartanalyse.
Ja, sehr gute Entwicklung. Die Themen sind einfach heiß, die RR momentan im Portfolio hat. Lange waren die Produkte nicht so angesagt, Nuklear, Jet-Antirebe (insbesondere während Corona Tief), Rüstung.
BWX Technologies Benefiting From High Demand for Naval Nuclear Plants, BofA Says:
https://www.b4bschwaben.de/b4b-nachrichten/lindau-bodenseeregion_artikel,-rollsroyce-power-systems-auf-wachstumskurs-_arid,273862.html
Halbjahresbilanz
Rolls-Royce Power Systems auf Wachstumskurs