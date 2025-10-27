UBS erwartet US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026
- UBS erwartet US-Banklizenz 2026, erste Schweizer Bank.
- Antrag bei OCC für nationale Lizenz in Salt Lake City.
- Erweiterung der Dienstleistungen: Zahlungsverkehr, Konten.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS rechnet mit einer Genehmigung ihrer nationalen Banklizenz in den USA im Jahr 2026. Damit wäre das Institut die erste Schweizer Bank, die eine solche Lizenz erhält. Das geht aus einem internen Memo von Rob Karofsky und Mike Camacho an die Mitarbeitenden in den USA hervor. Der Inhalt des Memos der beiden hochrangigen UBS-Manager in den USA wurde von einem UBS-Sprecher bestätigt.
Zuletzt habe die UBS Bank USA mit Sitz in Salt Lake City beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf eine nationale Banklizenz gestellt, hieß es weiter. Eine nationale Banklizenz würde es der UBS-Tochter erlauben, ihr Bankgeschäft über die bisherige staatliche Zulassung in Utah hinaus anzubieten. Geplant sei, das bestehende Angebot an Cash-Management-Dienstleistungen schrittweise um Zahlungsverkehr, Giro- und Sparkonten zu erweitern./ra/cg/AWP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 33,23 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 17:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -0,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 110,96 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4623. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von -15,68 %/+17,45 % bedeutet.
Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Good Luck
Die Aktie könnte nun einen weiteren Anstieg starten.
