UBS erwartet US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 33,23 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 17:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -0,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 110,96 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4623. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von -15,68 %/+17,45 % bedeutet.