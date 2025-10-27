    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    UBS erwartet US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026

    UBS erwartet US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS rechnet mit einer Genehmigung ihrer nationalen Banklizenz in den USA im Jahr 2026. Damit wäre das Institut die erste Schweizer Bank, die eine solche Lizenz erhält. Das geht aus einem internen Memo von Rob Karofsky und Mike Camacho an die Mitarbeitenden in den USA hervor. Der Inhalt des Memos der beiden hochrangigen UBS-Manager in den USA wurde von einem UBS-Sprecher bestätigt.

    Zuletzt habe die UBS Bank USA mit Sitz in Salt Lake City beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf eine nationale Banklizenz gestellt, hieß es weiter. Eine nationale Banklizenz würde es der UBS-Tochter erlauben, ihr Bankgeschäft über die bisherige staatliche Zulassung in Utah hinaus anzubieten. Geplant sei, das bestehende Angebot an Cash-Management-Dienstleistungen schrittweise um Zahlungsverkehr, Giro- und Sparkonten zu erweitern./ra/cg/AWP/stw

    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

     

    UBS Group
