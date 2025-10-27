USA und Mexiko verlängern Handelsgespräche

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Kurz vor Ablauf einer erneuten Zollfrist haben sich die Vereinigten Staaten und Mexiko auf eine Verlängerung ihrer Handelsgespräche geeinigt. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, noch einige Wochen lang weiterzuverhandeln, sagte die mexikanische Staatschefin Claudia Sheinbaum nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump.

Bei den Gesprächen gehe es um die Abschaffung von 54 Handelsbarrieren für die Einfuhr von US-Produkten, die Washington von Mexiko fordert.