Hypoport SE: EBIT verdoppelt, Prognose angehoben!
Hypoport SE glänzt mit beeindruckenden Zahlen: Verdopplung des EBIT und starkes Wachstum im Immobiliensektor treiben den Erfolg an, während die Jahresprognose leicht angepasst wird.
Foto: Hypoport SE
- Hypoport SE hat in den ersten neun Monaten 2025 das EBIT verdoppelt.
- Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 11% auf ca. 154 Mio. Euro.
- Der Rohertrag erhöhte sich im dritten Quartal 2025 um 19% auf ca. 67 Mio. Euro.
- Hauptgrund für die positive Entwicklung ist das starke Geschäft in der privaten Immobilienfinanzierung.
- Die Jahresprognose 2025 wurde aufgrund schwächerer Geschäfte der Starpool Finanz GmbH angepasst: Umsatz mindestens 600 Mio. Euro, Rohertrag mindestens 260 Mio. Euro, EBIT unverändert zwischen 30 Mio. Euro und 36 Mio. Euro.
- Die finalen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden am 10. November 2025 veröffentlicht.
