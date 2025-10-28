DAX-Outperformer RWE: Jetzt beginnt der harte Teil der Arbeit!

Mit einem Plus von 40,4 Prozent blickt die Aktie von RWE auf ein bislang starkes Börsenjahr zurück. Damit konnte der deutsche Leitindex DAX , der sich seit dem Jahreswechsel um 22,1 Prozent gesteigert hat, deutlich outperformt werden, wenngleich sich die Essener dem direkten Mitbewerber E.ON (+42,9 Prozent) knapp geschlagen geben müssen.

Zum Kursanstieg der Anteile hat beigetragen, dass der rasche Ausbau von Datenzentren auch hierzulande zu einer höheren Stromnachfrage führen dürfte – ungeachtet der anhaltend schwachen Industriekonjunktur. Außerdem profitierte RWE vom defensiven Ruf der Versorgerbranche in einem von anhaltenden Unsicherheiten geprägten Gesamtmarktumfeld.

... aber die einfachen Gewinne sind bereits gemacht!

Vor einigen Tagen verteuerte sich die Aktie mit 41,61 US-Dollar sogar auf ein neues Jahreshoch und damit auch auf die höchste Notierung seit Dezember 2023. Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Doch Zweifel am Anhalten der Rallye sind mit Blick in den Chart berechtigt. Die "leichten" Gewinne dürften bereits erzielt worden sein.

Ein Aufwärtstrend aus dem Lehrbuch

Nach einem Mehrfachboden im Bereich von 28 Euro um den Jahreswechsel herum startete die RWE-Aktie einen Aufwärtstrend. Dieser erfolgte in Trendkanal mit einer Breite von etwa 5 Euro und zeigte rasche Erfolge. So konnte die 50-Tage-Linie bereits im Februar, die 200-Tage-Linie dann im März zurückerobert werden, was für erste Kaufsignale sorgte.

Ein weiteres Kaufsignal bedeutete dann das Golden Cross der gleitenden Durchschnitte Anfang April. Dieses sorgte für ein Anhalten des Aufwärtstrends, der mit einer Ausnahme des Tests der 200-Tage-Linie im Mai ungefährdet blieb.

Ausbruchsversuch gescheitert, Konsolidierung voraus

Vor zwei Wochen wagten die Käuferinnen und Käufer den Ausbruch über die obere Begrenzung des Aufwärtstrends. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am bereits im überkauften Bereich liegenden Relative-Stärke-Index (RSI) sowie am fortgeschrittenen Trendalter, wie der Blick auf den starken MACD zeigt. Seither befindet sich die Aktie mit bislang überschaubaren Verlusten im Rückwärtsgang.

Doch die Verkäufe könnten sich in den kommenden Tagen rasch beschleunigen, denn der Trendstärkeindikator MACD ist bereits unter seine Signallinie gefallen. Der Stand deutlich oberhalb der Nulllinie zeigt zwar einen intakten Aufwärtstrend an, doch solche MACD-Crossings gehen oft mit Verlusten oder längeren Seitwärtskonsolidierungen einher.

Begrenztes, aber nicht zu unterschätzendes Abwärtspotenzial

Dazu kommt, dass das Mehrjahreshoch in der Aktie nicht mit einem markanten Hoch im RSI bestätigt werden konnte, sodass hier erste bearishe Divergenzen vorliegen, die Trendwendebewegungen häufig vorausgehen. Der Verlust von Momentum und technischer Stärke könnte daher zu Verlusten führen, insbesondere dann, wenn die Aktie nun erneut an der Aufwärtstrendoberkante abprallen sollte.

Zielzonen dieses Szenarios sind die bei etwa 37,50 Euro verlaufende 200-Tage-Linie sowie der Bereich um 36 Euro, wo neben der Unterkante des Trendkanals auch eine Horizontalunterstützung liegt. Eine weitere Auffang- und potenzielle Einstiegszone liegt im Bereich der 200-Tage-Linie bei etwa 34 Euro. Auch hier befindet sich zusätzlich ein horizontaler Support.

Sollte die Aktie hingegen technisch überzeugend, also begleitet von neuen Hochs in den technischen Indikatoren auf ein neues Mehrjahreshoch steigen, wäre das ein Argument gegen die These zunächst fallender Kurse.

Fazit: Gewinnmitnahmen oder sogar den Wechsel erwägen!

Auch die Bewertung der Aktie mahnt inzwischen zur Vorsicht. Zwar sind Anlegerinnen und Anleger im Vertrauen auf eine lockerere Geldpolitik der Zentralbanken gegenwärtig bereit, grundsätzlich höhere Unternehmensbewertungen in Kauf zu nehmen, doch mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 ist RWE für einen DAX-Wert in einer defensiven Branche nicht mehr attraktiv.

Hierfür gibt es sogar noch den ein oder anderen, wachstumsstärkeren US-Konkurrenten. Auch gegenüber Mitbewerber E.ON, der auf ein KGVe 2025 von 14,6 kommt, ist RWE nicht mehr günstig bewertet. Wer der Branche daher treu bleiben möchte, könnte für potenzielle Nachholeffekte zur Aktie von E.ON wechseln. Auch bei dieser hat sich zuletzt aber eine Top-Bildung angedeutet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion