SUESS MicroTec: Q3-Zahlen 2025 enttäuschen – Margenprognose gesenkt
SUSS MicroTec SE enttäuscht im dritten Quartal 2025 mit schwächeren Geschäftszahlen als erwartet. Ursachen sind ein ungünstiger Produktmix und Investitionen in Taiwan. Die Jahresprognose wurde entsprechend nach unten korrigiert.
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
- Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS MicroTec SE für das dritte Quartal 2025 liegen deutlich unter den Markterwartungen.
- Die Bruttomarge im dritten Quartal 2025 betrug 33,1 %, während die Markterwartung bei 38,1 % lag.
- Die EBIT-Marge im dritten Quartal 2025 lag bei 10,5 %, verglichen mit einer Markterwartung von 12,5 %.
- Gründe für die enttäuschende Margenentwicklung sind ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix, Aufwendungen für den neuen Produktionsstandort in Taiwan und geringere Fixkostendeckung.
- Die Prognose für die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2025 wurde auf 35 bis 37 % und die EBIT-Marge auf 11 bis 13 % reduziert.
- Die Prognosespanne für den Konzernumsatz 2025 bleibt bei 470 bis 510 Mio. €, mit einem Umsatz von 384,4 Mio. € in den ersten drei Quartalen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei SUESS MicroTec ist am 06.11.2025.
Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,84 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.300,48PKT (-0,17 %).
-20,66 %
+4,00 %
+23,58 %
-7,29 %
-36,82 %
+211,66 %
+143,40 %
+485,90 %
+19,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte