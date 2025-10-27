    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordrally läuft nach Entspannungssignal im Zollstreit weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorläufige Einigung im Zollstreit beflügelt Märkte.
    • Tech-Aktien, besonders Tesla, profitieren stark.
    • Aktien seltener Erden fallen nach positiven Nachrichten.
    Aktien New York - Rekordrally läuft nach Entspannungssignal im Zollstreit weiter
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine vorläufige Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hat den Rekordlauf der US-Börsen am Montag weiter angeheizt. Technologiewerte waren die größten Profiteure. Das zeigten auch die deutlichen Kursgewinne der sieben bedeutendsten US-Techaktien, der "glorreichen Sieben".

    Der Dow Jones Industrial erklomm gleich zum Handelsstart ein Rekordhoch über 47.500 Punkten. Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss lag der bekannteste Wall-Street-Index dann mit 0,4 Prozent im Plus auf 47.411 Punkten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    43.052,80€
    Basispreis
    37,77
    Ask
    × 12,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    52.000,00€
    Basispreis
    38,21
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort. Der S&P 500 stieg zuletzt um 1,0 Prozent auf 6.858 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,6 Prozent auf 25.763 Punkte aufwärts. Ausnahmslos legten dort alle sieben Tech-Giganten zu. Apple stiegen am geringsten mit plus 1,1 Prozent. Tesla waren mit plus 5,8 Prozent größter Profiteur. Die Aktie werde besonders von den Aussichten auf ein baldiges Handelsabkommen beflügelt, sagte ein Händler.

    Laut Li Chenggang, dem Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, haben sich China und die USA vorläufig geeinigt. Nun durchlaufe diese Einigung "ein internes Genehmigungsverfahren auf beiden Seiten", hieß es ohne konkretere Angaben. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, bevor sich am Donnerstag US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea treffen werden.

    "Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", konstatiert Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der politischen und handelspolitischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.

    Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender "CBS News" geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA vom Tisch ist, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um seltene Erden.

    Das brachte Aktien von Anbietern seltener Erden deutlich unter Druck. MP Material , USA Rare Earths oder Critical Metals büßten zwischen 8,3 und 15 Prozent ein. Zuvor hatten Anleger angesichts der Exportbeschränkungen Chinas für seltene Erden auf eine Verknappung des Angebots dieser Rohstoffe gewettet, für moderne Technologien unverzichtbar sind. Daraufhin hatten diese Papiere zwischen Anfang und Mitte Oktober kräftig zugelegt.

    Qualcomm sprangen an die Nasdaq-Spitze und legten dort zuletzt um 12 Prozent zu. Der auf den Telekommarkt ausgerichtete Chiphersteller stellte Chips und Computer vor, mit denen er die Nummer eins im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), Nvidia , herausfordern will. Die neue AI200-Produktreihe solle 2026 ausgeliefert werden. Erster Kunde sei das saudi-arabische KI-Startup Humain.

    Die Anteilsscheine von Avidity Biosciences schnellten um 42,3 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern Novartis will in einem Milliardencoup die Biotechfirma aus den USA übernehmen, denn sie erhoffen sich, so einen Zugang zu neuen Therapien im Bereich Neurologie zu erhalten und mittelfristig deutlich stärker wachsen zu können. Novartis fielen zuletzt in Zürich um knapp 2,5 Prozent./ck/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 228,6 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 18:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +25,20 %/+37,41 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Rekordrally läuft nach Entspannungssignal im Zollstreit weiter Eine vorläufige Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hat den Rekordlauf der US-Börsen am Montag weiter angeheizt. Technologiewerte waren die größten Profiteure. Das zeigten auch die deutlichen Kursgewinne der sieben bedeutendsten …