    SUESS MicroTec - Aktie bricht ein -25,76 % - 27.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die SUESS MicroTec Aktie bisher Verluste von -25,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2025

    Mit einer Performance von -25,76 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,66 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +5,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,78 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,47 %
    1 Monat +24,00 %
    3 Monate -5,66 %
    1 Jahr -36,48 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 611,70 Mio.EUR wert.

    SUESS MicroTec: Q3-Zahlen 2025 enttäuschen – Margenprognose gesenkt


    SUSS MicroTec SE enttäuscht im dritten Quartal 2025 mit schwächeren Geschäftszahlen als erwartet. Ursachen sind ein ungünstiger Produktmix und Investitionen in Taiwan. Die Jahresprognose wurde entsprechend nach unten korrigiert.

    SUESS MicroTec Q3 2025 Falls Short; Cuts Profit Outlook


    SUSS MicroTec SE grapples with underwhelming Q3 2025 results, marked by a gross profit margin of 33.1% and an EBIT margin of 10.5%, both trailing market expectations. Contributing factors include an unfavorable product mix, new site costs in Taiwan, …

    Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS für das dritte Quartal 2025 deutlich unterhalb der Markterwartung – Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 reduziert


    EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS für das dritte Quartal 2025 deutlich unterhalb der Markterwartung – Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge im Geschäftsjahr …

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    -16,87 %
    +4,00 %
    +23,58 %
    -7,29 %
    -36,82 %
    +211,66 %
    +143,40 %
    +485,90 %
    +25,39 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



