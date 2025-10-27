SUESS MicroTec - Aktie bricht ein -25,76 % - 27.10.2025

Mit einer Performance von -25,76 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,66 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +5,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,78 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,47 % 1 Monat +24,00 % 3 Monate -5,66 % 1 Jahr -36,48 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 611,70 Mio.EUR wert.

SUSS MicroTec SE enttäuscht im dritten Quartal 2025 mit schwächeren Geschäftszahlen als erwartet. Ursachen sind ein ungünstiger Produktmix und Investitionen in Taiwan. Die Jahresprognose wurde entsprechend nach unten korrigiert.

SUSS MicroTec SE grapples with underwhelming Q3 2025 results, marked by a gross profit margin of 33.1% and an EBIT margin of 10.5%, both trailing market expectations. Contributing factors include an unfavorable product mix, new site costs in Taiwan, …

EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS für das dritte Quartal 2025 deutlich unterhalb der Markterwartung – Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge im Geschäftsjahr …

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

