    Selenskyj droht mit Angriffen auf weitere russische Regionen

    Für Sie zusammengefasst
    KIEW (dpa-AFX) - Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einer Ausweitung der ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffe auf weitere russische Regionen gedroht. "Die Fähigkeiten für weitreichende Angriffe sind ein Bestandteil (unserer) Unabhängigkeit und werden zum größten Bestandteil für die Garantie des Friedens", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Zuvor seien bei einer Beratung mit dem Armee-Oberkommando die Ziele für Angriffe bis Ende des Jahres besprochen worden und dabei auch eine "geografische Ausweitung" der Attacken.

    Am Vortag hatte Selenskyj allerdings ein "technisches Problem" bei der Produktion von seit längerem angekündigten ukrainischen Marschflugkörpern des Typs "Flamingo" einräumen müssen.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion und greift dabei immer wieder auch Ziele tief im russischen Hinterland vor allem mit Drohnen an. In der vergangenen Nacht hatte Russland nach eigenen Angaben einen größeren ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt./ast/DP/he





