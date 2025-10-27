    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Suss senkt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss senkt Jahresprognose nach schwachem Quartal.
    • Bruttomarge 2025 nun bei 35-37 Prozent erwartet.
    • Kostenmanagement soll Margenziele sichern.
    Suss senkt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt deutlich
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss senkt nach einem überraschend schwachen Quartal seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Bruttomarge werde 2025 bei 35 bis 37 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte Suss jeweils zwei Prozentpunkte mehr erwartet. Im selben Ausmaß wurde die Prognose für die Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) auf 11 bis 13 Prozent verringert. Die Umsatzerwartung behielt Suss mit 470 bis 510 Millionen Euro hingegen bei. In den ersten neun Monaten betrug der Erlös 384,4 Millionen Euro.

    Im dritten Quartal habe die Bruttomarge mit 33,1 Prozent unter der Markterwartung von 38,1 Prozent gelegen, hieß es weiter. Die Ebit-Marge verfehlte mit 10,5 Prozent die Expertenvorhersage von 12,5 Prozent. Wesentliche Gründe für die schwache Margenentwicklung seien ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) sowie eine geringere Fixkostendeckung aufgrund des geringeren Geschäftsvolumens im Vergleich zu den Vorquartalen gewesen. Suss warnte zugleich, dass im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werde.

    Ein striktes Kostenmanagement im verbleibenden Jahresverlauf soll das Erreichen der reduzierten Margenziele sicherstellen. Zudem will der Vorstand zeitnah über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten. Das vollständige Zahlenwerk wird wie geplant am 6. November veröffentlicht.

    Die Suss-Aktie brach auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um fast 20 Prozent ein./he/ck

    SUESS MicroTec

    -17,90 %
    +4,00 %
    +23,58 %
    -7,29 %
    -36,82 %
    +211,66 %
    +143,40 %
    +485,90 %
    +23,84 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,71 % und einem Kurs von 29,98 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 564,67 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -0,92 %/+65,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Suss senkt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt deutlich Der Halbleiterzulieferer Suss senkt nach einem überraschend schwachen Quartal seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Bruttomarge werde 2025 bei 35 bis 37 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte Suss jeweils zwei …