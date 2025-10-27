Suss senkt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt deutlich

Alfi001 schrieb 27.05.25, 23:22

Der Countdown läuft! Bei dieser SDAX-Aktie droht der brutalste Short-Squeeze!



Das hat Zunder: Mit starken Zahlen und einem frischen "Buy"-Rating meldet sich SÜSS MicroTec eindrucksvoll am Kapitalmarkt zurück. Die Analysten von Warburg Research bleiben überzeugt und setzen heute das Kursziel bei ambitionierten 67 Euro – ein Aufschlag von satten 73 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Aktie zieht an, die Stimmung dreht, und für eine Gruppe könnte es jetzt richtig ungemütlich werden: die Shortseller.



Sie hatten auf fallende Kurse gesetzt – und könnten nun mit dem Rücken zur Wand stehen. Einer unter Ihnen der Shortseller: D. E. Shaw & Co., L.P.



Comeback einer unterschätzten Perle



Vor wenigen Wochen noch lag die Aktie von SÜSS MicroTec am Boden. Ein volatiler Markt, geopolitische Spannungen und ein temporär schwächerer Auftragseingang hatten die Stimmung gedrückt. Doch das Management ließ sich davon nicht beirren. Mit beeindruckender Präzision – ganz wie die Maschinen des Hauses – arbeitete das Unternehmen weiter an seiner Strategie. Und die trägt jetzt sichtbar Früchte.



Mit der neuen Hybrid-Bonding-Plattform XBC300 Gen2 D2W bringt SÜSS MicroTec nicht einfach nur ein neues Produkt – es ist ein technologisches Statement. Diese vollautomatisierte Plattform zur Verbindung von Dies auf Wafern setzt neue Maßstäbe: Abweichungen unter 200 Nanometern, 40 % weniger Platzbedarf und eine nahtlos integrierte Prozesskette vom Aktivieren bis zum Bonden. In einer Welt, in der Chipdichte, Effizienz und Reinheit über Milliarden entscheiden, ist das mehr als ein technisches Feature – es ist ein Türöffner für Märkte, in denen aktuell nur wenige mitspielen dürfen.





Zahlen, die keine Fragen offenlassen



Und als hätte man es geplant, folgt auf den Produkt-Launch ein erstes Quartal, das in sich hat:



Umsatz: +31,8 % auf 123,2 Mio. Euro



EBIT: +36,9 % auf 20,4 Mio. Euro



EBIT-Marge: 16,6 % – stärker als erwartet



Jahresprognose bestätigt: 470–510 Mio. Euro Umsatz bei 15–17 % Marge



Klar, der Auftragseingang liegt mit 88,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Doch wer genau hinschaut, erkennt: Hier schlagen vor allem Sondereffekte zu Buche – keine strukturelle Schwäche. Im Gegenteil: Die Integration der Ultrapräzisions-Bonder von SET verschafft dem Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal im hart umkämpften Markt für Advanced Packaging und Hybrid-Bonding.



Shortseller am Grill: Das Rückspiel beginnt



In den letzten Wochen stiegen die Leerverkaufspositionen bei SÜSS MicroTec auffällig an. Hedgefonds und spekulative Profis witterten offenbar Schwäche. Doch sie könnten sich gründlich verzockt haben.



Denn jetzt könnte die Aktie zünden – und das Umfeld spielt dem Unternehmen in die Karten. Analysten sprechen von einem unterschätzten Champion, die Bewertung bleibt mit einem KGV von 12,1x sensationell günstig, und das Momentum ist zurück. Allein im Mai legte die Aktie über 33 % zu, der RSI kratzt an der 59er-Marke – noch kein technischer Überhitzungswert, aber auch ein Beleg dafür, dass hier wieder Fantasie im Spiel ist.



Und genau hier kommt der „Short Squeeze“ ins Spiel. Steigen die Kurse weiter, müssen die Leerverkäufer zurückkaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Das setzt weiteren Kaufdruck frei – ein sich selbst verstärkender Effekt, der schon so manche Aktie in ungeahnte Höhen katapultiert hat. Die Zutaten für solch ein Szenario? Sind alle da.



Analysten: Zwischen Rückenwind und Realismus



Neben Warburg, das mit seinem 67-Euro-Ziel eine klare Richtung vorgibt, bleibt auch Berenberg optimistisch und sieht 65 Euro als fairen Wert. Jefferies gibt sich zwar zurückhaltender (Kursziel 38 Euro, "Hold"), verweist aber auf die strukturelle Stärke des Unternehmens im europäischen Halbleitermarkt – besonders im Bereich Automotive und Industrie-Chips, wo die Lagerabbauphase langsam endet und Investitionen wieder anziehen.



Und auch geopolitische Risiken, etwa durch neue US-Zölle, werden von Warburg als begrenzt eingeschätzt. Der globale Bedarf an leistungsfähigen Bonding-Systemen bleibt hoch – und mit seinem erweiterten Portfolio ist SÜSS MicroTec jetzt besser aufgestellt als je zuvor.



Der Wendepunkt ist da – und das Spiel hat sich gedreht



SÜSS MicroTec ist kein spekulativer Nebenwert mehr, sondern auf dem besten Weg zurück in die erste Liga der europäischen Halbleiterzulieferer. Die Kombination aus Technologieführerschaft, starker Marge, überzeugenden Zahlen und einem immer noch attraktiven Bewertungsniveau macht die Aktie zu einem klaren Kandidaten für einen nachhaltigen Rebound.