Suss senkt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt deutlich
- Suss senkt Jahresprognose nach schwachem Quartal.
- Bruttomarge 2025 nun bei 35-37 Prozent erwartet.
- Kostenmanagement soll Margenziele sichern.
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss senkt nach einem überraschend schwachen Quartal seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Bruttomarge werde 2025 bei 35 bis 37 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte Suss jeweils zwei Prozentpunkte mehr erwartet. Im selben Ausmaß wurde die Prognose für die Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) auf 11 bis 13 Prozent verringert. Die Umsatzerwartung behielt Suss mit 470 bis 510 Millionen Euro hingegen bei. In den ersten neun Monaten betrug der Erlös 384,4 Millionen Euro.
Im dritten Quartal habe die Bruttomarge mit 33,1 Prozent unter der Markterwartung von 38,1 Prozent gelegen, hieß es weiter. Die Ebit-Marge verfehlte mit 10,5 Prozent die Expertenvorhersage von 12,5 Prozent. Wesentliche Gründe für die schwache Margenentwicklung seien ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) sowie eine geringere Fixkostendeckung aufgrund des geringeren Geschäftsvolumens im Vergleich zu den Vorquartalen gewesen. Suss warnte zugleich, dass im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werde.
Ein striktes Kostenmanagement im verbleibenden Jahresverlauf soll das Erreichen der reduzierten Margenziele sicherstellen. Zudem will der Vorstand zeitnah über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten. Das vollständige Zahlenwerk wird wie geplant am 6. November veröffentlicht.
Die Suss-Aktie brach auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um fast 20 Prozent ein./he/ck
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,71 % und einem Kurs von 29,98 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,58 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 564,67 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -0,92 %/+65,13 % bedeutet.
Quelle Trader-Zeitung vom 06.10.25
SÜSS MICROTEC: AUCH EIN PROFITEUR VOM DEAL ZWI- SCHEN OPENAI UND AMD?
• Der Deal von OpenAI mit AMD befeuert die KI[1]Chipnachfrage. TSMC wird mehr Orders von AMD für den MI450 in 2026 erhalten.
• Süss Microtec ist ein Zulieferer für TSMC. Die Auftragslage müsste sich schneller als vom Markt erwartet wieder beleben.
Jörg Meyer schreibt um 14:00 Uhr:
AMD und OpenAI gaben am 06.10.2025 einen neuen Deal bekannt. OpenAI wird für über zehn Milliarden USD im Jahr Chips von AMD beziehen. Starten soll die Belieferung mit dem MI450 von AMD. Auftragsfertiger für AMD ist TSMC, die dafür ihre Umrüstung und den Ausbau von fortschrittlichen Produktionsprozessen ausweiten müssen. Eine höhere Nachfrage bei AMD durch OpenAI und damit auch bei TSMC könnte sich positiv auf Süss Microtec (i) auswirken. Süss Microtec ist ein Hersteller von Bondern, Belackern sowie Anlagen für die Reinigung von Fotomasken. Diese werden u.a. für das Verpacken von Chips sowie die Herstellung von HBMs benötigt. Wenn TSMC etwas seine Kapazitäten beim Advanced Packaging ausbaut, ist das positiv für Süss Microtec. Denn TSMC gehört zu den wichtigen Kunden. Die neuen Deals im KI[1]Chipbereich befeuern damit das Szenario, dass die Nachfrage bei den Equipmentanbietern früher wieder anzieht, als zuletzt erwartet. Das müssten die Managementaussagen dann auch in den nächsten Wochen untermauern.
Also einsteigen, Zug fährt ab :).
Heute · 16:00 Uhr
Der Countdown läuft! Bei dieser SDAX-Aktie droht der brutalste Short-Squeeze!
Das hat Zunder: Mit starken Zahlen und einem frischen "Buy"-Rating meldet sich SÜSS MicroTec eindrucksvoll am Kapitalmarkt zurück. Die Analysten von Warburg Research bleiben überzeugt und setzen heute das Kursziel bei ambitionierten 67 Euro – ein Aufschlag von satten 73 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Aktie zieht an, die Stimmung dreht, und für eine Gruppe könnte es jetzt richtig ungemütlich werden: die Shortseller.
Sie hatten auf fallende Kurse gesetzt – und könnten nun mit dem Rücken zur Wand stehen. Einer unter Ihnen der Shortseller: D. E. Shaw & Co., L.P.
Comeback einer unterschätzten Perle
Vor wenigen Wochen noch lag die Aktie von SÜSS MicroTec am Boden. Ein volatiler Markt, geopolitische Spannungen und ein temporär schwächerer Auftragseingang hatten die Stimmung gedrückt. Doch das Management ließ sich davon nicht beirren. Mit beeindruckender Präzision – ganz wie die Maschinen des Hauses – arbeitete das Unternehmen weiter an seiner Strategie. Und die trägt jetzt sichtbar Früchte.
Mit der neuen Hybrid-Bonding-Plattform XBC300 Gen2 D2W bringt SÜSS MicroTec nicht einfach nur ein neues Produkt – es ist ein technologisches Statement. Diese vollautomatisierte Plattform zur Verbindung von Dies auf Wafern setzt neue Maßstäbe: Abweichungen unter 200 Nanometern, 40 % weniger Platzbedarf und eine nahtlos integrierte Prozesskette vom Aktivieren bis zum Bonden. In einer Welt, in der Chipdichte, Effizienz und Reinheit über Milliarden entscheiden, ist das mehr als ein technisches Feature – es ist ein Türöffner für Märkte, in denen aktuell nur wenige mitspielen dürfen.
Zahlen, die keine Fragen offenlassen
Und als hätte man es geplant, folgt auf den Produkt-Launch ein erstes Quartal, das in sich hat:
Umsatz: +31,8 % auf 123,2 Mio. Euro
EBIT: +36,9 % auf 20,4 Mio. Euro
EBIT-Marge: 16,6 % – stärker als erwartet
Jahresprognose bestätigt: 470–510 Mio. Euro Umsatz bei 15–17 % Marge
Klar, der Auftragseingang liegt mit 88,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Doch wer genau hinschaut, erkennt: Hier schlagen vor allem Sondereffekte zu Buche – keine strukturelle Schwäche. Im Gegenteil: Die Integration der Ultrapräzisions-Bonder von SET verschafft dem Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal im hart umkämpften Markt für Advanced Packaging und Hybrid-Bonding.
Shortseller am Grill: Das Rückspiel beginnt
In den letzten Wochen stiegen die Leerverkaufspositionen bei SÜSS MicroTec auffällig an. Hedgefonds und spekulative Profis witterten offenbar Schwäche. Doch sie könnten sich gründlich verzockt haben.
Denn jetzt könnte die Aktie zünden – und das Umfeld spielt dem Unternehmen in die Karten. Analysten sprechen von einem unterschätzten Champion, die Bewertung bleibt mit einem KGV von 12,1x sensationell günstig, und das Momentum ist zurück. Allein im Mai legte die Aktie über 33 % zu, der RSI kratzt an der 59er-Marke – noch kein technischer Überhitzungswert, aber auch ein Beleg dafür, dass hier wieder Fantasie im Spiel ist.
Und genau hier kommt der „Short Squeeze“ ins Spiel. Steigen die Kurse weiter, müssen die Leerverkäufer zurückkaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Das setzt weiteren Kaufdruck frei – ein sich selbst verstärkender Effekt, der schon so manche Aktie in ungeahnte Höhen katapultiert hat. Die Zutaten für solch ein Szenario? Sind alle da.
Analysten: Zwischen Rückenwind und Realismus
Neben Warburg, das mit seinem 67-Euro-Ziel eine klare Richtung vorgibt, bleibt auch Berenberg optimistisch und sieht 65 Euro als fairen Wert. Jefferies gibt sich zwar zurückhaltender (Kursziel 38 Euro, "Hold"), verweist aber auf die strukturelle Stärke des Unternehmens im europäischen Halbleitermarkt – besonders im Bereich Automotive und Industrie-Chips, wo die Lagerabbauphase langsam endet und Investitionen wieder anziehen.
Und auch geopolitische Risiken, etwa durch neue US-Zölle, werden von Warburg als begrenzt eingeschätzt. Der globale Bedarf an leistungsfähigen Bonding-Systemen bleibt hoch – und mit seinem erweiterten Portfolio ist SÜSS MicroTec jetzt besser aufgestellt als je zuvor.
Der Wendepunkt ist da – und das Spiel hat sich gedreht
SÜSS MicroTec ist kein spekulativer Nebenwert mehr, sondern auf dem besten Weg zurück in die erste Liga der europäischen Halbleiterzulieferer. Die Kombination aus Technologieführerschaft, starker Marge, überzeugenden Zahlen und einem immer noch attraktiven Bewertungsniveau macht die Aktie zu einem klaren Kandidaten für einen nachhaltigen Rebound.