    Nordex SE: Prognose für 2025 EBITDA-Marge steigt dank Q3-Zahlen

    Die Nordex Group überrascht mit einer optimistischen Anpassung ihrer EBITDA-Marge für 2025. Dank starker Finanzergebnisse und stabiler Märkte wird nun eine Marge von 7,5 – 8,5% erwartet. Die verbesserte Prognose spiegelt die erfolgreiche Umsetzung in Projekten und Services wider.

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
    • Die Nordex Group hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2025 an.
    • Die neue EBITDA-Marge wird im Bereich von 7,5 – 8,5% erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 5,0 – 7,0%.
    • Die Anpassung basiert auf starken vorläufigen Finanzergebnissen des dritten Quartals 2025 und einer aktualisierten Gesamtjahresprognose.
    • Die verbesserte Prognose resultiert aus einer starken operativen Umsetzung in den Geschäftsbereichen Projekte und Service sowie einem stabilen makroökonomischen Umfeld.
    • Alle anderen Elemente der Jahresprognose bleiben unverändert.
    • Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden am 4. November 2025 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz: Ergebnisse 3. Quartal 2025, bei Nordex ist am 04.11.2025.

    Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,440EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,88 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,080EUR das entspricht einem Plus von +2,85 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.179,97PKT (-0,18 %).


    Nordex

    +2,57 %
    -2,93 %
    +4,46 %
    +8,70 %
    +62,22 %
    +146,55 %
    +111,97 %
    -9,79 %
    +157,56 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655





    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
