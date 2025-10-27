Nordex SE: Prognose für 2025 EBITDA-Marge steigt dank Q3-Zahlen
Die Nordex Group überrascht mit einer optimistischen Anpassung ihrer EBITDA-Marge für 2025. Dank starker Finanzergebnisse und stabiler Märkte wird nun eine Marge von 7,5 – 8,5% erwartet. Die verbesserte Prognose spiegelt die erfolgreiche Umsetzung in Projekten und Services wider.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Die Nordex Group hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2025 an.
- Die neue EBITDA-Marge wird im Bereich von 7,5 – 8,5% erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 5,0 – 7,0%.
- Die Anpassung basiert auf starken vorläufigen Finanzergebnissen des dritten Quartals 2025 und einer aktualisierten Gesamtjahresprognose.
- Die verbesserte Prognose resultiert aus einer starken operativen Umsetzung in den Geschäftsbereichen Projekte und Service sowie einem stabilen makroökonomischen Umfeld.
- Alle anderen Elemente der Jahresprognose bleiben unverändert.
- Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden am 4. November 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz: Ergebnisse 3. Quartal 2025, bei Nordex ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,440EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,88 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,080EUR das entspricht einem Plus von +2,85 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.179,97PKT (-0,18 %).
