Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
- Deutsche Börse übertrifft Jahresziele mit 473 Mio. € Gewinn
- Erträge ohne Treasury um 7% gesteigert, optimistisch
- Nettoerlöse 2023 auf 5,2 Mrd. € angehoben, Ebitda 2,7 Mrd. €
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse sieht sich nach einem überraschend guten Geschäft im Sommer auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Trotz geringerer Schwankungen an den Aktienmärkten entfiel auf die Anteilseigner im dritten Quartal ein Gewinn von 473 Millionen Euro und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Montagabend in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Trotz zyklischen Gegenwinds habe das Unternehmen seine Erträge ohne Treasury-Ergebnis um sieben Prozent gesteigert, sagte der neue Finanzchef Jens Schulte.
Für das laufende Jahr rechnet der Manager deshalb weiter damit, dass die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um etwa 9 Prozent auf rund 5,2 Milliarden Euro steigen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) peilt der Konzernvorstand ohne Treasury-Ergebnis weiterhin etwa 2,7 Milliarden Euro nach 2,35 Milliarden im Vorjahr an.
Die Deutsche-Börse-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion leicht nach./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 227,6 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 19:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,51 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +2,66 %/+27,13 % bedeutet.
