69 0 Kommentare Nordex hebt EBITDA-Prognose 2025 an: Starke Q3-Zahlen überzeugen

Nordex Group überrascht mit einer optimistischen Prognose für 2025: Die angehobene EBITDA-Marge von 7,5 – 8,5% spiegelt die starke Leistung wider. Vorläufige Zahlen zeigen beeindruckende Fortschritte im dritten Quartal. Mit soliden liquiden Mitteln und einem positiven Cashflow bleibt Nordex auf Wachstumskurs.

