Nordex hebt EBITDA-Prognose 2025 an: Starke Q3-Zahlen überzeugen
Nordex Group überrascht mit einer optimistischen Prognose für 2025: Die angehobene EBITDA-Marge von 7,5 – 8,5% spiegelt die starke Leistung wider. Vorläufige Zahlen zeigen beeindruckende Fortschritte im dritten Quartal. Mit soliden liquiden Mitteln und einem positiven Cashflow bleibt Nordex auf Wachstumskurs.
- Nordex Group hebt die Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2025 auf 7,5 – 8,5% an, basierend auf starken vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal.
- Die Anpassung der Prognose erfolgt aufgrund einer starken operativen Umsetzung in den Geschäftsbereichen Projekte und Service sowie einem stabilen makroökonomischen Umfeld.
- Das vorläufige EBITDA im dritten Quartal 2025 beträgt 136 Millionen Euro mit einer Marge von 8,0%, deutlich über dem Vorjahreswert von 72 Millionen Euro und einer Marge von 4,3%.
- Nordex beendete das dritte Quartal mit 1.378 Millionen Euro an liquiden Mitteln, was einen Free Cashflow von 298 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2025 ergibt.
- Die Jahresprognose für den Umsatz bleibt bei 7,4 – 7,9 Milliarden Euro, die Working Capital Ratio unter –9% und CAPEX bei etwa 200 Millionen Euro.
- Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden am 4. November 2025 veröffentlicht, und eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren findet am 28. Oktober 2025 statt.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz: Ergebnisse 3. Quartal 2025, bei Nordex ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,02 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,160EUR das entspricht einem Plus von +1,27 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.182,82PKT (-0,17 %).
