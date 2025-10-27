Argentinien-Rallye: Peso, Aktien und Bonds schießen nach Milei-Triumph nach oben

Der argentinische Peso legte im frühen Handel rund 9 Prozent zum US-Dollar zu – der stärkste Tagesgewinn seit über 20 Jahren. Staatsanleihen in US-Dollar, etwa die 2046 fällige Benchmark, sprangen laut Handelsdaten um etwa 11 Cent auf 66 Cent je Dollar. Und der Leitindex Merval schoss um 17 Prozent nach oben, vor allem Banktitel waren gefragt.

Nach dem überraschend deutlichen Sieg von Präsident Javier Milei bei den Halbzeitwahlen setzen Investoren wieder auf seine radikale marktwirtschaftliche Reformagenda – und auf stärkere Rückendeckung aus Washington und Präsident Trump.

Die Aktie des Finanzdienstleisters Grupo Supervielle sprang um satte 50 Prozent nach oben, die Banco BBVA Argentina, die Grupo Financiero Galicia und die Banco Macro legten allesamt um die 40 Prozent zu. Die Anteile der teilstaatlichen Ölgesellschaft YPF legten um 33 Prozent zu.

Der Wahlerfolg wird als Signal gewertet, dass Milei seine Liberalisierung des maroden Wirtschaftsmodells fortsetzen kann – und dass die USA bereitstehen, wenn Reformen greifen. Bis zuletzt hatten Zweifel geherrscht, ob die Bevölkerung die harten Einschnitte weiter mitträgt. Nun scheint Milei politisch gestärkt.

Portfolio-Manager Chris Hays von TCW sprach gegenüber dem Wall Street Journal von einer fast perfekten Entwicklung für die Regierung. Anleger hätten nicht gewusst, "welche Richtung diese Wahl nehmen würde". Thierry Larose vom Vermögensverwalter Vontobel ergänzt: "Jetzt sitzt Milei am Steuer."

Trotz der deutlichen Erholung bleibt der Peso im Jahresvergleich noch rund 30 Prozent schwächer zum US-Dollar. Ein regionaler Rückschlag im September hatte einen Mini-Währungscrash ausgelöst – und die USA dazu bewegt, ein Hilfspaket über insgesamt 40 Milliarden US-Dollar vorzubereiten: direkte Peso-Stützungskäufe sowie eine Swap-Linie über 20 Milliarden US-Dollar gemeinsam mit Großbanken wie JPMorgan.

Mit sinkenden Finanzierungskosten könnte Argentinien schon 2026 wieder frische Dollar-Anleihen am Weltmarkt platzieren und so weniger auf US-Hilfe angewiesen sein. Hays sagt dazu: "Marktzugang liegt wieder auf dem Tisch." Dadurch könne "eine selbsterfüllende Dynamik" entstehen.

Doch Experten warnen: Mehr Spielraum am Kapitalmarkt dürfe nicht zu einem Rückfall in alte Muster führen. Andrew Stanners von Pictet mahnt, Argentinien müsse die begonnene Haushaltsdisziplin beibehalten – sonst drohe erneut eine Schuldenfalle mit hohen Zinsen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





