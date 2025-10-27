Börsen Update USA - 27.10. - US Tech 100 stark +1,69 %

Der Dow Jones steht bei 47.452,44 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,08 %, Microsoft +1,70 %, Apple +1,16 %, Amazon +0,98 %, McDonald's +0,80 %

Flop-Werte: Walmart -1,97 %, Procter & Gamble -1,21 %, Amgen -1,13 %, Nike (B) -1,12 %, The Home Depot -0,94 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:53) bei 25.795,20 PKT und steigt um +1,69 %.

Top-Werte: Qualcomm +12,40 %, Keurig Dr Pepper +6,45 %, MercadoLibre +5,69 %, Tesla +4,78 %, Marvell Technology +4,53 %

Flop-Werte: Roper Technologies -4,08 %, Diamondback Energy -1,79 %, Workday (A) -1,52 %, O'Reilly Automotive -1,32 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,15 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.863,70 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Qualcomm +12,40 %, Keurig Dr Pepper +6,45 %, Edwards Lifesciences +5,32 %, Robinhood Markets Registered (A) +5,21 %, Super Micro Computer +4,82 %

Flop-Werte: Albemarle -8,51 %, Newmont Corporation -6,26 %, West Pharmaceutical Services -5,04 %, Bunge Global -4,41 %, Roper Technologies -4,08 %